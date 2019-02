La mujer de Santiago Cañizares, sobre la muerte de su hijo: "Su última palabra fue mamá"

Mayte García (37 años) era, para muchos, una completa desconocida. Todo ello hasta este miércoles, día en el que la mujer del exfutbolista Santiago Cañizares (49) ha participado en el nuevo programa moderado Ana Rosa Quintana (63). El formato bautizado con el nombre Mujeres al poder ha tenido como primera invitada a la esposa del exguardamenta. Allí ha hablado sobre la pérdida de su hijo Santi y de cómo está sobrellevando el duelo casi un año después del fallecimiento del pequeño.

Toda una historia de superación para Mayte, que no ha estado sola. Durante el programa ha estado acompañada de Santiago, y ha hablado sobre el difícil momento que ambos pasaron cuando diagnosticaron un tumor cerebral a su hijo, enfermedad que no logró superar: "Santi era el niño que cualquier madre hubiese querido tener. Era un ángel. Nunca perdió la sonrisa y de él hemos aprendido a afrontar todo esto", confiesa emocionada..

Ambos hicieron todo lo posible para que el pequeño estuviese feliz, y siempre mantuvieron la esperanza de que consiguiese vivir y salir adelante. Pero las cosas no salieron como se esperaba y, a finales de marzo del pasado 2018, Santi falleció a los cinco años de edad. Pese a lo difícil de la situación, Mayte ha logrado afrontar el dolor, tal y como le hubiera gustado a su hijo: "Hasta que no estuve preparada, Santi no se marchó. Ahora lo pienso y me parece increíble, pero fui capaz de decirle que se relajara y encontrara la luz, que cuidaría de sus hermanas y que yo sonreiría por todos los días que él se ha perdido. Su última palabra fue mamá y era para que me tranquilizara y lo dejara irse, fue así, lo despedí", explicó.

Santiago Cañizares y Mayte García

El matrimonio tuvo que sobreponerse a la situación para hacerle más fácil el duelo a sus otras tres hijas, las mellizas Martina e India, y la pequeña Sofía,: "Mis hijas hoy en día son felices. Echan de menos a su hermano, pero son felices. Desde el principio decidimos protegerlas, pero nunca mentirles. Como eran tan pequeñas decidimos crear una historia del cáncer, pero cuando Santi se fue el cuento dio la vuelta".

"Después de haberse ido creo que me dejó tanta paz y tanta fuerza, que me da la sensación de que tengo que estar viviendo por él. Es como si estuviese dentro de mí y tengo que sonreír por él y vivir por él", apuntó. "Mentiría si dijera que no tengo mis momentos de pena y de no creerme que me haya pasado esto, pero es el menor tiempo posible. Nadie está preparado para perder un hijo".

Por su parte, el que fuese portero de la Selección Española ha comentado cómo la muerte del pequeño les ha unido en el tiempo: "A nosotros esto nos ha unido mucho más. Yo siempre temía cuando dejara el fútbol qué iba a hacer con mi vida, pero coincidió justo que conocí a mi mujer y mi corazón cambió de posición. El vacío que me dejó el fútbol lo compensó mi mujer. De alguna forma empecé a entender lo que era una familia", sentencia.

