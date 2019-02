La mujer de Cañizares y la muerte de su hijo: "Teníamos la esperanza de que saliese adelante"

La mujer del exfutbolista Santiago Canizares, Mayte García, ha estado en la COPE y ha contado como, tanto Cañizares como ella, superaron la muerte de uno de sus hijos debido al cáncer.

"Siempre teníamos la esperanza de que podía salir adelante. La medicina le surtió efecto, en Madrid, cuando le hicieron la resonancia, la doctora nos dio la mala noticia de que le había vuelto a aparecer todo. Todo el tiempo que pasé con él durante la enfermedad, fue un regalo de la vida. Agradecía a Dios constantemente que me dejara quedarme con él. Ni un mal pensamiento. Solo agradecimiento", recordó Mayte.

"El ultimo día no se si fue el peor día de mi vida o el mejor, porque ya llega un momento que ves tanto sufrimiento que no quieres que pase más, pero a la vez no querías que se fuera. Al final tenía paradas cardiorrespiratorias y parecía que se iba, mi marido me decía que estaba esperando que le diera permiso para irse. Yo le decía, después de bajar a por una tila, que fuera hacia la luz, que había gente que le quería, y ahí respiró hondo... y se marchó", comentó.

"Cuando mi hijo falleció quería hacer una fiesta, porque mi hijo nacía en el cielo. Contacté con una soprano antes de que falleciera y elegí 5 canciones, y le pedí que se las cantara con mi hijo en brazos", dijo.

"El lado bueno es que me siento muy afortunada porque, para el día que me vaya de este mundo, sabré que he sabido aprovechar la esencia de esta vida. Él me eligió como madre, y yo no puedo defraudarle, no puedo perder la alegría, tengo que ser como él y mantener la sonrisa", concluyó.