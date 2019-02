La verdad sobre la venta del chalet de Manolo Escobar: hablamos con su hija

Este pasado lunes JALEOS se hacía eco de la noticia después de que un portal de venta de inmuebles la mantuviera vigente en su página web: "La hija de Manolo Escobar, Vanessa Escobar (59), no consigue vender la casa de su padre después de dos años intentándolo". Tras recoger la noticia, este medio se pone en contacto con la hija del intérprete fallecido al conocer su enfado al respecto. Pero, ¿por qué se ha molestado la familia con la información? Nada más descolgar el teléfono, una educada Vanessa se explica: "Hace ya dos años que la casa no está en venta, no entiendo el revuelo".

Entonces, ¿por qué aparece aún en Idealista?, interpela este medio. "Hace una semana que el portal iba a quitarla", responde la hija del mítico cantante visiblemente molesta. Si bien es cierto que el chalet ubicado en Benidorm, -y donde Escobar vivió hasta sus últimos días-, estuvo en un principio a la venta, se aclara que ya no es así: "La noticia ha molestado a la familia, no entendemos el interés que puede tener la venta de una casa mía. Ya no está a la venta, por favor, que nos dejen tranquilos".

Vanessa junto a sus padres, Manolo Escobar y Anita Marx. Gtres

En ese punto, este periódico se interesa por las razones que han llevado a la familia de Manolo a cambiar de opinión. "Simplemente, queremos aprovecharla la familia y sacarle partido", apostilla Vanessa, para más tarde dejar patente que la casa "nunca ha estado vacía". De hecho, remacha que ella misma ha vivido en el inmueble algunas temporadas: "Estuve en ella unos cuatro años y no descartamos vivir allí". Lo cierto es que desde siempre la familia de Escobar ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano mediático, y se reconoce la incomodidad que vive la familia cuando, por una razón u otra, el nombre de Manolo sale de nuevo a la palestra.

Así es la casa que ya no se vende

Hace dos años, la hija de Manolo Escobar daba el paso de poner a la venta la casa de sus padres ubicada en Rincón de Loix, en Benidorm. Lo hacía pretextando un alto gasto que ella no podía soportar, sobre todo estando el inmueble en desuso. La propiedad cuenta con 1.000 metros cuadrados de parcela y 363 construidos, distribuidos en dos plantas, cinco habitaciones y cinco baños. Además, la vivienda cuenta con varias terrazas, jardínes y piscina. Según se deslizaba desde Idealista, Vanessa pide por la casa 980.000 euros.

Tal y como informábamos, el problema obedecía a que, pese a los dos años, todavía no se había conseguido vender. Una vez desmentido este extremo por parte de Vanessa, cabe puntualizar que instalaciones no le faltan a la casa. Dispone de una amplia zona de piscina y hamacas para los calurosos días de verano, punteada por diversas macetas y abetos. En el interior, no falta un detalle. Desde un salón abarrotado de cuadros hasta una amplia cocina. Pero más allá de las comodidades que ofrece la vivienda, el atractivo de esta casa está en que se convirtió en el principal refugio del cantante de copla más icónico de nuestro país.

Con los años, y debido a la reiterativa promoción que Escobar hacía de su casa y de su querido Benidorm, este chalé de paredes amarillas pronto se convirtió en punto de peregrinaje de sus fans. Allí disfrutó del último aliento de su vida y todos coinciden en que esta casa ha sido el escenario de muchos de sus momentos más felices. En la actualidad, todavía espera a que alguien se haga con él. Estos son todos los rincones de la casa del extinto artista.

