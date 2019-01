El fracaso de Famous: congrega a menos de 100 fans en su primera firma en Madrid

Famous Oberogo (19 años), el flamante ganador de Operación Triunfo 2018, se ha dado de bruces con una realidad inesperada. El sevillano de origen nigeriano no lograba reunir a más de 100 fans en su primera firma de discos en Madrid.

En concreto, sus seguidores estaban citados a acudir a El Corte Inglés de San José de Valderas (Alcorcón) el martes 29 de enero a partir de las 18 horas de la tarde. La sorpresa del triunfito llegó cuando se encontró únicamente con una pequeña fila de fanáticos esperando a que su ídolo les firmase.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante el fracaso de Famous, que tras firmar a quienes que le esperaban, invitó a algunos fans a cantar junto a él su ya mítica versión de Uptown Funk de Bruno Mars (33).

Ya se ve lo que gano Famous cuando en la firma de madrid si te descuidas no llega ni a 100 personas en la firma — N (@horaniall9313) 31 de enero de 2019

Hola yo soy muy muy fan de famous ante todo vote para que el ganará y me parece el mejor cantante de la edición pero lamentablemente tengo que decir que mi tío trabaja donde la firma y me confirmó que había poca gente para esa clase de eventos y que lo habian planeado para muchos — Mikinunyezot_fans (@mikinunyezot) 30 de enero de 2019

por lo que he leído en twitter y por mi misma os digo que en la firma de famous en madrid no ha habido demasiada gente principalmente porque la mayoría pasamos de comprarnos esos discos solo para poder ir a la firma y porque fue un día entre diario bastante malo y frío — maría lebrón 🛸 (@marialbon) 30 de enero de 2019

Estoy viendo los vídeos de Famous cantando y bailando en su firma prácticamente solo y es que estoy por llorá, me está entrando una pena mu mala de verdá... — killo qué pasa. (@Blue_Skully) 30 de enero de 2019

A mi me hubiese gustado ir a la firma de famous pero tenía que hacer deberes y encima me da una rabia no poder ir — mery (@_mariapilar_200) 29 de enero de 2019

Famous no te mereces que no hayan ido ni 100 personas a tu firma, joder. Pero bueno, ojalá yo tenga la oportunidad de ir a verte... Te quiero💗 — lo que ereh❤ (@hugmealfred) 30 de enero de 2019

Menos de 100 personas han ido a la firma de Famous jejeje — Silver. (@lordsylver) 30 de enero de 2019

"Estoy viendo los vídeos de Famous cantando y bailando en su firma prácticamente solo y es que estoy por llorar, me está entrando una pena mu' mala de verdad..." o "A mí me hubiese gustado ir a la firma de Famous, pero tenía que hacer deberes y me da una rabia no poder ir...", son solo algunos de los comentarios de sus followers en Twitter.

Bien por el frío y el mal tiempo, por la lejanía de la ubicación o simplemente porque no estaban dispuestos a seguir comprando discos físicos de Operación Triunfo, sus seguidores le dieron la espalda en un día tremendamente especial para él: su primera firma en solitario en la capital de España.

Famous Oberogo ha demostrado su talento y su evolución sobre los escenarios desde que ingresara en la academia musical más famosa de la televisión. Su estilo, que va desde el pop hasta el soul pasando por el R&B, ha dejado patente que a su corta edad ya se desenvuelve como una verdadera estrella. Sus inicios en el concurso fueron discretos aunque, gala tras gala, se fue ganando el cariño del público y el reconocimiento del jurado.

Famous en la final de 'Operación Triunfo'. Gtres

Después de 12 galas donde demostró su derroche vocal y su destreza a la hora de cantar y bailar al mismo tiempo, Famous se alzaba con la victoria obteniendo un 36% de los votos frente a la subcampeona, Alba Reche (20), que se quedaba a las puertas del éxito. La ovación general y el premio de los 100.000 euros no han sido suficientes como para aglutinar a los 2.000 fans que lo recibieron en la primera firma de discos de Operación Triunfo durante su estancia en la academia.

Famous se ha topado de frente con una realidad de la que ya fue advertido por Noemí Galera (51), directora de la Academia, en una reprimenda histórica: "En cuanto dejéis de salir en la tele, la gente ya no se acordará de vosotros", reprochó a sus alumnos. Ahora parece sus sabias palabras se han convertido en una triste verdad.

[Más información: Polémica independentista en Eurovisión: la foto de Miki con una estelada se hace viral]