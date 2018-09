La desesperación de Julián Contreras tras el desahucio: busca piso de alquiler en Instagram

Tras publicarse la noticia del desahucio de Julián Contreras (32 años) y su padre, y pese al desmentido posterior del joven, lo cierto es que su última publicación ha sido cuanto menos curiosa. A través de su red social Instagram, Julián ha escrito a sus seguidores lo que sigue: "Hola. La mayoría ya conocéis la situación y quiero agradecer, como siempre he hecho, tantos mensaje de ánimo y apoyo. Voy a aprovechar esta vía que tanta difusión tiene, para preguntaros si alquiláis o conocéis a alguien que alquile pisos en Madrid. Si es así, por favor, hacédmelo saber. Os agradeceré doblemente la difusión".

A la luz de las informaciones que apuntan a que Julián y su padre se quedarán sin casa, este mensaje del hermano de Francisco Rivera (44) adquiere especial importancia. Estas palabras llegan justo después de que el hijo de Carmina Ordóñez rompiera su silencio sobre la fatídica noticia. "Quiero desmentirlo todo. Pero no tengo ni tiempo ni espacio para hacerlo aquí. Con suerte lo haremos en otro sitio", aseguraba hace unos días.

El mensaje de Julián en Instagram.

Y cuando se le reclamaban explicaciones, Contreras hijo despachaba la cuestión rápidamente: "No puedo. ¿Tú crees que yo puedo tirarme aquí ahora hablando los próximos 10 minutos de cuestiones judiciales? ¿Lo vais a sacar en serio? No seamos ridículos. ¿De qué sirve? Lo que se ha lanzado ya es la imagen que se ha querido dar". No cabe duda de que la verdad judicial solo la conocen el protagonista y su padre; el resto de la familia prefiere guardar silencio.

Tras conocer la noticia, JALEOS se puso en contacto con uno de sus hermanos, Francisco Rivera, para conocer qué es lo que opinaba y qué estaba ocurriendo con Julián pero rehusó de plano dar una respuesta. "No estoy interesado en hablar de este tema", confesó. En esa línea, Lourdes Montes (34), cuñada y ahora también compañera de trabajo del joven, tampoco quiso hacer declaraciones. "No voy a hablar nada, es una cosa muy complicada", confesó en una conversación telefónica con este medio.

Desde que falleció su madre en 2004, la vida de Julián Contreras no ha sido fácil. A la ausencia de su madre se unió el recuerdo de las situaciones que vivió con ella, poco adecuadas para un niño de su edad, y la ruptura de relaciones con sus hermanos Francisco y Cayetano a raíz de las declaraciones que hizo tras la boda de su hermano con Eva González (37), confesiones que no sentaron nada bien a la familia.

Las casualidades de la vida hacen que el desahucio se produzca justo cuando el joven acaba de fichar como colaborador del programa Corazón y en el que coincide con su cuñada Lourdes Montes.

