Azahara y Juanma, la pareja más famosa de 'GH' se casa

Azahara y Juanma Furió, la pareja que se conoció hace cuatro años en Gran Hermano 15, han anunciado que se han prometido. Los novios más famosos de la casa de Guadalix han tomado esta decisión después de un largo tiempo de relación y una hija en común, Natura.

La propia pareja ha sido la encargada de anunciar la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje junto a una imagen en la que Juanma aparece abrazando a Azahara por la espalda.

Para tod@s los que creísteis en nuestra historia desde el principio deciros que habrá boda, no sabemos la fecha pero la habrá. Y habrá más hermanit@s para Natura también antes de que sea adolescente la peque. Gracias por vuestro cariño siempre.

La exconcursante de Gran Hermano también ha aprovechado esta publicación para hacer un repaso de estos cuatro años de relación y dejar claro que se encuentran muy felices.

Ya no sé ni en el día que vivo. Me he dado cuenta de qué día era hoy por la publicación del barbitas (Juanma). ¿¿¿4 años yaaa??? ¿4 años desde que nos conocimos? Es una frase muy típica pero ¡CÓMO PASA EL TIEMPO y cuánto hemos vivido juntos! Esta foto muestra perfectamente nuestra pareja: amor, complicidad, risas, abrazos y nuestra mejor creación, NATURA (nuestras discusiones tenemos ¿ehhh? Que menudo carácter nos gastamos ambos). Por muchos más 18 de septiembre juntos.

Un aniversario que también ha querido recordar Juanma con otra publicación en la que le demuestra a Azahara cuánto la quiere, y espera pasar mucho más tiempo juntos. "Porque mi YO es mejor contigo y mi estado natural a tu lado se llama FELICIDAD, porque los baches los saltamos juntos, las curvas las tomamos de la mano, así que agárrate fuerte porque NUNCA TE VOY A SOLTAR", ha escrito.

Gran parte de España fue testigo de cómo surgía el amor entre los dos. Tanto Azahara como Juanma entraban en la casa de Guadalix con pareja, pero la química entre ellos era claramente visible. Tras su paso por el programa se dieron una oportunidad y comenzaron una historia de amor que cuatro años después les llevará a pasar por la vicaría.

En la actualidad viven en Málaga, donde han formado una familia feliz junto a su hija Natura, el centro de sus vidas. "Me fui a Málaga a vivir por amor", recordaba Juanma en una entrevista a principios de año, y todo apunta a que ya se quedarán en esta ciudad costasoleña para seguir dando pasos en su relación.

