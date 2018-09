Alessandro Lequio, sobre el estado de salud de su hijo: "No ha cambiado nada"

Alessandro Lequio (58 años) continúa con su día a día laboral mientras que Ana Obregón (63) y su hijo, Álex Lequio (26), han iniciado una nueva etapa en Estados Unidos. Y es precisamente a las puertas de su puesto de trabajo donde han interceptado al conde italiano para preguntarle por el estado de salud de su hijo, que sufre cáncer y vive en Nueva York con su madre desde el pasado mes de abril. "Todo prosigue a su ritmo. A su ritmo. No ha cambiado nada. A su ritmo", ha respondido Lequio.

Las últimas noticias han provocado de nuevo el interés por la salud de Álex. Era el propio empresario quien a través de sus redes sociales informaba de que se cambiaba de centro médico para la etapa final en su lucha contra el cáncer. En sus propias palabras: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras #fuckcancer".

En la misma línea, Ana Obregón también escribía un mensaje informando de este nuevo paso. Un avance en el horizonte que parece la fase conclusiva de una situación que la propia bióloga ha tildado de "pesadilla". "Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre, @alessandrolequiojr".

Han pasado ya cinco meses desde que Ana, Alessandro y Álex pusieran rumbo a Nueva York para ingresar al niño de sus ojos en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Con prudencia y tranquilidad, ahora Lequio emplaza al sosiego afirmando que "todo prosigue a su ritmo".

