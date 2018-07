Edu Blanco anuncia su ruptura con Lara Álvarez: "Ha sido la historia más importante de mi vida"

La historia de amor entre Lara Álvarez (32 años) y Edu Blanco ha llegado a su fin. Hace solo unas semanas los medios españoles nos hacíamos eco de la visita del empresario del mundo de las carreras a la presentadora en Honduras con motivo de su cumpleaños, pero este mismo jueves el argentino ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales para anunciar la ruptura:

Hola a todos, me están llamando muchos periodistas preguntándome cosas, así que prefiero explicarlo yo personalmente. Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, un homenaje a lo que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida, se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua. Lara es una mujer increíble, de la cual he tenido la suerte de formar parte de su vida durante un tiempo, y solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser de luz del cual he aprendido, he evolucionado como persona y que, sin duda, me marcó para el resto de mi vida. Solo le deseo y se merece lo mejor, y todo el cariño y el amor del universo. Bueno, eso es todo, ¡Hasta siempre!

Una publicación compartida por Edu Blanco (@edublanco) el 11 de Jul de 2018 a las 11:41 PDT

El empresario ha querido dar estas explicaciones porque, como bien dice en el vídeo, han sido muchos los periodistas que se han puesto en contacto con él tras publicar una serie de fotografías junto a la española. En las instantáneas se puede ver a la pareja en actitud cariñosa en distintas situaciones y paisajes.

Edu Blanco se despide de su relación con Lara Álvarez

En la primera de estas publicaciones el empresario escribió: "Laru, gracias por compartir conmigo estos ocho meses increíbles, mágicos e inolvidables. Eres pura luz. Gracias totales", junto a una serie de fotografías de la pareja.

En la siguiente publicación, y viendo el aluvión de llamadas y mensajes que había producido su comentario anterior, Blanco quiso acompañar las imágenes con un mensaje donde ya se intuía que habían roto: "Intensa y breve, pero para mi la historia de amor más bonita del mundo... Hasta siempre Laru".

La propia Lara también quiso pronunciarse a este respecto a través de sus redes sociales y dejar muy claro que ella estaba soltera: "Me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece, con una seriedad absoluta, porque así es el tema. Yo no tengo novio ¿vale?", comunicaba la presentadora.

