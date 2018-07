Parte médico sobre la operación de Terelu Campos

Terelu Campos (52 años) ha sido intervenida este miércoles de un tumor en su seno izquierdo en la Fundación Jiménez Díaz. La operación ha sido todo un éxito, así lo ha asegurado su hermana Carmen Borrego (51), y lo ha refrendado el centro médico con un parte emitido esta misma tarde.

"La paciente Doña Teresa Borrego Campos ha sido intervenida en la mañana de hoy de una tumorectomía en la mama izquierda por el doctor Díaz Miguel en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La intervención se ha desarrollado satisfactoriamente. La paciente se encuentra estable y recuperándose".

El parte médico facilitado por la Fundación.

Después de cerca de dos horas en el quirófano, la operación ha concluido siendo un éxito. Una buena noticia que también ha reforzado la benjamina del clan a las puertas del centro médico: "Ha ido todo bien, está recuperándose. Todo ha ido muy bien y los médicos están muy contentos. Es lo que os podemos decir hasta el momento. Habrá un parte médico esta tarde al que debemos esperar todos, incluida yo".

Gracias a esta alegría la familia al completo puede respirar tranquila después de unos días muy complicados en los que los fantasmas del pasado había vuelto después de que el pasado 28 de junio el doctor de Terelu la previniera de que el cáncer había regresado a su vida. Por su parte, María Teresa Campos (77) también ha expresado su felicidad por el resultado de la operación: "Todo ha salido bien, aún no he podido verla porque no la han bajado a planta todavía, pero si sé que está bien".

"Esperanza y asustada", así vivió la noticia

Terelu emocionada en 'Sábado Deluxe'.

"Esperanzada y asustada", así es como encajó la presentadora la noticia que le dieron el pasado jueves 28 de junio. Una llamada de teléfono que le cambió la vida e hizo que esta se le tambaleara. "Esperanzada por que el próximo miércoles el doctor Díaz Miguel me opere y me quite el tumor. El análisis de ese tumor me da esperanzas... Esperanzas de no volver a pasar otra vez por todo, tan solo con quitarme algo ya seré feliz", aseguró en su última entrevista en Telecinco antes del ingreso en el hospital.

La colaboradora llegó a asegurar que la noticia la había derrumbado y que lloró "de pavor y rabia". Desde el 28 de junio hasta el 6 de julio había hecho vida normal, acudía a su puesto de trabajo y mantenía el tipo ante situaciones que la sobrepasaban. Nadie lo notó. "El impacto al conocer la noticia es infinitamente peor que la primera vez. La primera vez no tuve miedo: no sé si por ignorancia o porque desconocía... la palabra 'cáncer' era tan grande que no tuve tiempo", afirmó en Deluxe.

Su familia y amigos, volcados en ella

Borrego, su hija, su marido y Rocío Carrasco, muy serios esta mañana. Gtres

Este medio sido testigo de que este mismo miércoles, desde primera hora de la mañana, el círculo más íntimo de Terelu se ha congregado a las puertas del puertas del centro médico con el rostro visiblemente serio y charlando en corrillos. Alejandra Rubio (18), su prima Carmen Rosa -la hija de Borrego-, el marido de la benjamina Campos, José Carlos Bernal, Rocío Carrasco (41), Kike Calleja; son algunos de los íntimos de la presentadora que han seguido muy de cerca el minuto a minuto de su operación más dura.

