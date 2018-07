El círculo más íntimo de Terelu Campos la arropa en su momento más duro

Ha llegado el difícil día en que Terelu Campos (52 años) será operada del nuevo cáncer de mama que se le diagnosticó en su seno izquierdo el pasado 28 de junio. JALEOS ha podido conocer, por parte de Carmen Borrego (51), que la colaboradora ha sido bajada a quirófano hace unos minutos y la operación durará cerca de dos horas.

Tal como aseguró este medio en exclusiva, Terelu ingresó en la Fundación Jiménez Díaz el pasado martes por la noche, horas antes de su intervención quirúrgica. Al filo de las ocho de la tarde, Terelu junto a su hermana, Carmen, y su madre, María Teresa Campos (77), acudía al hospital con una sonrisa nerviosa. A su lado durante toda la noche ha estado su hermana y este miércoles, a partir de las ocho y media de la mañana, han comenzado a aparecer amigos y familiares en el centro.

Borrego, muy pendiente del teléfono, junto a Kike Calleja, su marido e hija y Carrasco. Gtres

Este medio sido testigo de que este mismo miércoles, desde primera hora de la mañana, el círculo más íntimo de Terelu se ha congregado a las puertas del puertas del centro médico con el rostro visiblemente serio y charlando en corrillos. Son minutos cruciales en quirófano y todos son conscientes. Alejandra Rubio, su prima Carmen Rosa -la hija de Borrego-, el marido de la benjamina Campos, José Carlos Bernal, Rocío Carrasco, Kike Calleja; son algunos de los íntimos de la presentadora que están siguiendo muy de cerca su segunda operación más dura.

Alejandra Rubio junto a su tía. Gtres

Además, este medio ha podido conocer que la pareja de María Teresa, Edmundo Arrocet, también se encuentra en el interior de la Fundación arropando a la matriarca y preocupándose de Terelu. De momento, la única ausencia reseñable en el centro médico es la del exmarido de la protagonista, Alejandro Rubio. JALEOS ha podido constatar que, de todos los rostros amigos que se han desplazado al hospital, el de Rocío Carrasco -gran amiga de la familia y una "hermana" para las Campos- se delataba crispado y muy inquieto.

Teresa: "Se ha cogido a tiempo"

La matriarca del clan Campos no dudó en acompañar a su hija en el segundo ingreso más importante de su vida. Con un atuendo en el que predominó, como no podía ser de otro modo, el color rosa con un claro guiño al cáncer de mama, Teresa se mostró a las puertas del centro muy positiva e incluso bromista: "Echad un padre nuestro por Terelu. Animados tenemos que estar porque afortunadamente ya sabéis que ha sido cogido a tiempo y cuanto antes mejor". La presentadora aprovechó su regreso a casa para puntualizar que no se quedaba al lado de Terelu "porque no la dejaban".

Lobo Samper, el doctor que la curará

En la coordinación y a la cabeza de todo el proceso de la operación se encuentra el oncólogo Francisco de Asis Lobo Samper, en quien Terelu tiene depositada toda la confianza al igual que ya hiciera seis años atrás cuando fue intervenida de un carcinoma maligno en el pecho derecho. Francisco es un afamado médico oncólogo, jefe de Servicio del área de oncología de la Fundación Jiménez Díaz y profesor de la Facultad de Medicina correspondiente de la Universidad Autónoma de Madrid desde hace más de 20 años. La propia Terelu revelaba en su libro la importancia de la figura de Lobo.

