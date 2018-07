Carmen Alcayde: "Soy la reina de Valencia, allí me lo hago todo"

Diez años después de su última emisión en Telecinco, Aquí hay tomate regresaba esta semana a la televisión aunque con un nuevo nombre, Aquí hay madroño, una nueva cadena -Telemadrid-, un nuevo horario -access prime time- y una nueva pareja de presentadores: Carmen Alcayde (45 años) y David Valldeperas.

Sin embargo, las diferencias entre el programa de Telecinco y el de Telemadrid son más que evidentes. "El nombre atrapa mucho porque es un buen reclamo. Pero es otro programa. Es algo así como Qué Me Dices, Mamma Mía… Y luego me han llamado a mí porque encajo bien en este tipo de formatos. Pero los protagonistas son más los reporteros y los vídeos. Nosotros somos unos meros conductores", explica a JALEOS Alcayde.

Carmen Alcayde y Valldeperas en imagen de archivo.

"La gente no solo echaba de menos El Tomate, sino también Mamma mia, un noticiario corto que le gusta a todo tipo de gente. A la gente que no le gusta el corazón, le gusta este programa porque es un poquito de cotilleo divertido. No es el corazón que tienes que seguir las vidas de los famosos. Metemos memes, vídeos absurdos…", explica la presentadora.

Y es que aquí, al contrario de lo que ocurría con Aquí hay tomate, que se ganó muchos enemigos por su forma de tratar el corazón, lo que se busca es la complicidad de las celebrities. "Aquí queremos reírnos con los famosos, que se acerquen, que pasen un buen momento. Tenemos la aspiración de convertirnos en programón".

Carmen Alcayde. Gtres

De momento, no obstante, el programa ha empezado de forma muy tímida en audiencia. "A ver si subimos el share poco a poco. No teníamos referencia de access. Yo me quedo con que la gente ha conectado, se está divirtiendo… Poquito a poquito, suave, suavecito…", bromea la valenciana parafraseando la canción de Despacito. Sea como fuera, Alcayde está preparada para la montaña rusa de la fama y el trabajo. "Estar todo el día en las revistas, no te creas que mola mucho. Cuando no estoy en televisión, yo aprovecho para hacer otras cosas y realmente soy muy feliz. Este tiempo desde que acabó el Debate de Gran Hermano he trabajo más que nunca. He hecho publicidad, bolos… En Valencia soy la única famosa que hay. Se han ido todos: Nuria Roca (46), Arturo Valls (43)… Soy la reina de Valencia. Allí me lo hago todo", comenta.

"Y desde el verano pasado he preparado un espectáculo de monólogos, que estreno a finales de agosto. He estado los últimos meses de tapadillo para ir preparándome. Es como ser un poco becaria monologuista. Es una cosa que me gusta, dificilísima, pero todos los cómicos que me han visto dicen que tengo madera. Es algo que quiero tener. Estoy aprendiendo la técnica del monólogo con cursos, con ayuda de compañeros… No tengo prisa. Quiero hacerlo bien. Espero hacer algo en otoño en Madrid".

Respecto a su compañero Valldeperas, todo son buenas palabras. "Le va mucho el formato, le veo en su salsa total. Conmigo es como separados al nacer. Nos llevamos muy bien y ninguno tiene eso que hay en esa profesión de pensar que te van a eclipsar. Es al revés, buscas que el otro brille. Todo el mundo me habló fenomenal y nos estamos riendo mucho juntos. Y luego hay mucha química. Y eso es importante. Si no la hay, eso no tira. Estoy muy segura con él porque está al día en el corazón, en cómo va la tele. Él me aporta unas cosas y yo otras", explica.

