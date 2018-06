Lorena de 'GH', ingresada de nuevo: "No he salido del médico con buenas noticias"

Lorena Edo (34 años), una de las concursantes más recordadas de la décimo cuarta edición de Gran Hermano, no termina de recuperarse de los achaques de salud con los que se ha topado en los últimos meses.

JALEOS ha tenido acceso en exclusiva a la información que confirma que Lorena ha sufrido un segundo ingreso hospitalario de urgencia en menos de una semana. Interesados por su recuperación y su mejoría, este periódico ha contactado con la exconcursante y ha confirmado que no se encuentra demasiado bien. "No he salido del médico con buenas noticias", revela contundente.

Lorena Edo. Redes sociales

Esta situación en la que ha preferido no ahondar viene a remolque de sus últimos problemas de salud. Hace apenas una semana, era la propia Edo quien comunicaba a sus seguidores a través de Instagram que tenía que ser ingresada de urgencia por un tremendo dolor que le impedía incluso caminar: "El sábado me puse bastante malita y ni siquiera podía caminar del dolor que tenía. Vine al hospital y bueno, la analítica y las pruebas no salieron demasiado bien".

Su mensaje continuaba diciendo "ya sabéis que yo soy una cagona y la verdad es que tengo miedo. Está todo un poco en el aire, depende de cómo siga. La verdad es que estoy teniendo muchísimo dolor". Días después, Lorena recaía y tenía que volver al hospital, pues su dolor no redimía.

Edo sufre endometriosis y ha empeorado en el último tiempo. La vida parece haberse cebado con la joven, quien en los últimos años ha lidiado con la pérdida de un bebé, una dura ruptura con su pareja sentimental y además, resultó ser víctima de una estafa que usaba su imagen para vender una falsa alternativa a las dietas.

En febrero de 2013, Edo ingresó como concursante oficial de 'Gran Hermano 14'. Lo hacía con un aspecto muy diferente al que tiene ahora debido al sobrepeso que padecía. Un tiempo después, tomó las riendas de su vida y logró adelgazar más de 60 kilos en algo más de un año. Ahora su batalla es otra muy diferente.

Sea como fuere, Lorena no pierde la esperanza en llegar a la absoluta recuperación. "Aunque es difícil", comenta, "y por momentos me desespere, confío en la vida, y confío en que todo ira bien", concluye la valenciana.

[Más información: Lorena, exconcursante de 'Gran Hermano', ingresada de urgencia]