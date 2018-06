Cisma en el clan Matamoros: Diego olvida a su madre y elige a Laura como madrina

Diego Matamoros (31 años) confirmaba el pasado domingo en Socialité quiénes serían los invitados de su boda y también quiénes serían los grandes ausentes. Según parece, finalmente su padre, Kiko Matamoros (62), no irá, aunque su tía, Mar Flores (49), sí está invitada y ya ha confirmado que va a asistir.

El enfrentamiento desde hace años entre Mar Flores y Kiko Matamoros podría ser otro de los motivos por los que no acude a la boda de su hijo, aunque Diego revelaba: "Prefiero que venga mi padre, pero si no puede ser, me gustará contar con mi tía Mar".

Diego Matamoros y Estela Grande en la última Fashion Week. Gtres

También ha desvelado que Laura Matamoros (25), su hermana, será la madrina de la boda: "Estaba entre mi madre y Laura, al final es Laura y esto es el broche a nuestra reconciliación", explicaba Diego. Una decisión cuestionada por muchos teniendo en cuenta que Diego es el único hijo de Marián, y por tanto, su única oportunidad 'oficial' para acompañar a uno de sus vástagos hasta el altar en el que se presume el día más especial de su vida.

Ha explicado que sus hermanas acudirán y su madre también, algo que es muy importante para él. Aunque no ha entrado en especificar nada sobre su hermana pequeña, Anita Matamoros (17), y ha confesado también que aunque hubiese invitado a Makoke (49), ella no acudiría, como lo ha explicado en otras ocasiones.

En los últimos meses, el colaborador de Telecinco ha atravesado por momentos duros que ahora culminan en felicidad por su boda. Según él mismo desvelaba el pasado mes de noviembre en la portada de una publicación, la pequeña que él creía su hija desde hacía cuatro años en realidad no lo era y así lo confirmaban unas pruebas de ADN.

Diego Matamoros. Gtres

La boda entre Diego Matamoros y Estela Grande (24) se dará exactamente dos años después de que la pareja se conociese. Tal y como ellos mismos revelaron en una entrevista para la revista Lecturas "estaba cenando con mis amigas y lo vi de lejos", recordaba la modelo. "Ella se pavoneó un poco y decidí presentarme. Esa noche no me dio el teléfono. Eso me encantó", concluía el .

