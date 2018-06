Georgina se burla de las mujeres que no están como ella: "Seguro que estáis más blandas que el pan Bimbo"

Georgina (24 años) no se aleja de la polémica ni por casualidad. Cuando al fin desmiente su embarazo tras unas fotos que podrían mostrar una curva en su abdomen parecía que las aguas estaban calmadas, pero entonces es ella misma la que vuelve a sembrar el alboroto. Un chándal, unas red social, unas críticas y unas ganas intensas de contestar son los protagonistas de la noticia.

Este jueves la novia de Cristiano Ronaldo (33) aterrizaba en Moscú para apoyar a su pareja en el Mundial de fútbol de Rusia. Tras el partido de Portugal contra Marruecos, la modelo aprovechó para hacer turismo por la ciudad y escogió para la ocasión un cómodo atuendo: un pantalón azul cielo de chándal, un top deportivo y zapatillas negras. La joven compartía en sus redes sociales una fotografía en la que se la veía frente a la catedral de San Basilio con su estilismo sport.

Georgina recibió críticas por vestir de chándal. Redes Sociales

En la amalgama de comentarios que recibió hubo muchas críticas a su "nada glamourosas" prendas. "Hortera", "vaya pintas", "¿en serio sales así de casa?", eran algunas de las perlas que los usuarios escribían al lado de la instantánea. Ante estas negativas opiniones, Georgina actuó y decidió contestar: "Muchas de vosotras no podréis ponéroslo porque seguramente estaréis más blandas que el pan Bimbo".

Instantes después se arrepintió y borró el comentario porque no era el más acertado y traería cola, tal y como ha hecho. Algunos usuarios capturaron el mensaje de la joven y todos se han hecho eco de su polémica respuesta lo que ha acrecentado las críticas.

Sin embargo, los seguidores de Georgina ya deberían estar acostumbrados al estilo deportivo de la modelo pues lo viste muy a menudo. De hecho, no es ningún secreto que le encanta hacer deporte cada día de forma intensa, cultiva su cuerpo y es bailarina, por lo que lleva décadas ligada a las prendas cómodas que no obstaculicen sus movimientos. Y es que además solo días antes, el 7 de junio, Rodríguez también colgó una foto en Instagram durante un partido de Portugal en la que lucía un total look de chándal en raso y de color salmón que también propició las críticas de muchos usuarios contrarios a su forma de vestir.

Georgina luce tipazo en una portada.

Para gustos, los colores, pero lo que es innegable es el trabajado cuerpo que luce Georgina -aunque eso no le dé derecho a criticar con desprecio a quienes no lo poseen-. Está fit, tiene una piel tersa, unos glúteos firmes y un vientre plano. Y así lo muestra en la portada de la revista Women's Health de este mes. Eso sí, sin el chándal.

