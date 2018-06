El momento más difícil de la carrera de Hiba Abouk

Hiba Abouk (32 años) acudía este martes por primera vez al plató de El Hormiguero para hablar de su participación en el Proyecto Sonrisas, promovido por Aldeas Infantiles SOS y Orbit. Además, en las próximas semanas visitará un campo de refugiados sirios en Jordania. “Me voy con Save the children. Voy a conocer bien qué pasa para luego poder hacer alguna acción para dar más cobertura en educación, nutrición, salud…”.

La actriz, que desde hace año y medio vive a caballo entre Madrid y París, contó lo difícil que fue cumplir su sueño de ser actriz. “No es plato de buen gusto decir en un casa que quieres ser actriz. Yo me fui de casa con 18 años con una mano delante y otra detrás a intentar cumplir mi sueño de ser actriz”, explicó la madrileña.

“Empecé estudiando filología árabe por la mañana, por las tardes me iba a la escuela de teatro y por la noche ponía copas. Primero me fue bien, pero en segundo fui fatal. Apenas dormía seis horas”, recordó Abouk.

“¿Cuál crees que ha sido el peor momento de tu carrera?”, preguntó Motos. “Fue mientras me preparaba las pruebas para el RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Es muy duro. Se presentan 600 personas y solo entran 28. Pero quería demostrarme a mí misma que tenía lo que hay que tener para ser actriz”.

“¿Te han dicho muchas veces que no en un casting?”, preguntó nuevamente el presentador. “Claro que me han dicho que no muchas veces. Hay que estar preparado. Cuando te lo esperas, lo llevas bien. Pero a veces es un no sin darte la oportunidad y me puedo pegar un berrinche grande. Pero si te dicen que no es porque algo mejor está por venir”.

En este punto, el propio Motos recordó cómo fue su primer casting. “Me compré unos zapatos nuevos para mi primer casting. Se me peló todo el talón y estuve sangrando a la vez que hacía un casting patético”.