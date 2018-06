Laura Escanes rompe su silencio y habla del problema de salud que sufre

Laura Escanes (22 años) por fin ha hablado. Después de unos días en los que apenas ha tenido actividad online, la influencer ha contestado a la pregunta de sus seguidores, preocupados por su estado de salud. El pasado domingo, a través de los Stories de su cuenta de Instagram, la esposa de Risto Mejide (43) comentaba: "Ya estoy muuuuuucho mejor. Para los que me preguntáis... Me salieron unas cuantas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua".

Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca. Las aftas suelen ser de color blanco o amarillo y están rodeadas por un área roja. "Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico". No es la primera vez que Escanes se enfrenta a esta situación, pues tal y como ella misma ha comentado "cada mes me salen aftas ENORMES y es un dolor insoportable... Ningún medicamento me ayuda ni me sirve". Y además ha añadido que "mañana (este lunes) tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito".

¿Bailamos? #toelrrato ❤️ Gràcies @gerardguiu Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 10 Jun, 2018 a las 9:25 PDT

Laura está viviendo un momento glorioso, no solo en lo profesional, donde las cosas no le pueden ir mejor, sino también en lo personal. Acaba de celebrar un año de amor oficial con Risto Mejide, pues el pasado 30 de mayo se cumplieron 12 meses desde que se dieran el 'sí, quiero'. A su labor como imagen de marcas y chica de moda, se suma el estreno de su primer libro, Piel de letra, en cuya promoción se encuentra inmersa.

No obstante, este problema de salud la ha impedido acudir a sus últimos actos promocionales, momento en el que aprovechaba para disculparse con sus seguidores, y ahora también lectores: "Lamentándolo mucho (estoy llorando de la rabia y el dolor) por un tema de salud y médicos no puedo asistir a la firma de mañana en Valencia. La firma queda pospuesta hasta nueva fecha. Cuando lo sepa os aviso, pero será pronto!! Tengo muchas ganas de veros y achucharos. Os quiero mucho", concluía el sincero mensaje de la it-girl.

