Amaia de 'OT' se bloquea con el inglés en una entrevista en Londres

Amaia Romero (19 años) y Alfred García (21) han comenzado su gira europea para promocionar Eurovisión 2018 con una breve visita a Londres. Como era de esperar, la joven pareja ha captado la atención de varios medios británicos y ha concedido alguna que otra entrevista en la que ha quedado patente que el idioma no es uno de los fuertes de la navarra.

Concretamente, la pareja concedió una entrevista al medio Wiwiblogs sobre su actuación en el concurso europeo. Alfred demostró que tenía un buen nivel de inglés, contestando con soltura las preguntas del reportero. Sin embargo, Amaia tenía dificultades para construir oraciones y recordar palabras.

Como parte de un concurso que reúne a un gran número de países europeos, la mayor parte de las entrevistas, e incluso las canciones, se realizan en inglés, por lo que ha llamado la atención el nivel de la navarra. La mayor parte de las ocasiones Amaia no sabía cómo continuar con la conversación y terminaba respondiendo en español o cediéndole la contestación a Alfred. "It is not difficult for us because what are we, what... yes, wait..." o "but what... da igual, di tú, di tú (en dirección al catalán)" son solo algunas de las expresiones que se pueden oír en la entrevista.

Pero el efecto Amaia traspasa fronteras, e incluso el reportero alabó la forma de hablar de la navarra: "Es perfecto. Tu inglés es perfecto, no te preocupes", esgrimía ante la desesperación de la cantante que trataba de articular la frase.

[Más información: Amaia y Alfred tienen su ideología y a muchos no les gusta]

Problemas también con el español

Lo cierto es que no es la primera vez que surgen críticas a la forma de hablar de Amaia. Ya en el programa era habitual escucharle expresiones del tipo "No sé qué decir", "es que no me lo creo" o "buah".

Una forma de hablar que denotaba una gran naturalidad y que encandilaba a sus seguidores pero que, a la larga, podría ser un obstáculo para la navarra, tal y como explicó a EL ESPAÑOL, Marta Pinillos, logofoniatra y experta en oratoria.

Amaia y Alfred cierran su primer concierto fuera de la gira de 'OT' E.E / Agencias

"Tienes que controlar bien tus expresiones, pensar cómo vas a contar algo, con qué palabra lo vas a hacer… porque todo eso influye en los demás. De hecho, a la larga, si los seguidores de un artista se dan cuenta de que no tiene inteligencia, cultura, de que no se expresa de forma que a ellos les llegue o de que no sabe comportarse, pueden decepcionarse, y eso es peligroso para la carrera musical", explicaba.

Un análisis que bien se puede aplicar a la entrevista que concedió al medio británico. "No puedes responder "no sé" a todo, porque da una imagen muy patética. Uno tiene que diseñar su propia marca con ambición. Quiero decir: Belén Esteban tiene su marca, pero es de tiro corto. Una carrera artística es otra cosa: hay que cuidar cómo sentarse, cómo mirar, cómo hacer una entrevista, qué palabras y qué entonación utilizar… y todo eso se prepara y se trabaja. Amaia está empezando y tiene todo el tiempo del mundo para convertirse en la mejor, pero tiene que tener cuidado con estas cosas", según la experta.

[Más información: Amaia sabe cantar, pero ¿y hablar?]