Ares Teixidó, sobre David Bustamante: "Lo he pasado muy mal"

"Es triste que esas sean las etiquetas (Gran Hermano y David Bustamante) que me quedan a pesar de llevar tantos años en la tele y haber formado parte de muchos proyectos". Así se expresa la presentadora Ares Teixidó (31 años) cuando se le pregunta cómo vivió la tormenta mediática cuando se publicó que mantenía una relación con el cantante cántabro.

"Lo pasé muy mal. Lo digo ahora a toro pasado. No le tengo que dar poder a gente que no me conoce y tiene una opinión equivocada sobre mi. Me afectó demasiado algo que no me tendría que haber afectado. Yo tengo la conciencia tranquila. Sé lo que soy. No te pueden afectar las mentiras o difamaciones", explica a JALEOS la catalana.

"Yo decido no comercializar mi vida, a pesar de que rechacé muchas ofertas. No tiene que ver con mi trabajo, sino con mi trabajo y mi ética. No me siento cómoda cobrando si he estado con esta u otra persona. Incluso admiro a la gente que lo hace. Lo hará por dinero, pero hay que ponerse ahí y aguantar según qué cosas. Si me fue mal a nivel profesional, pues me fue mal. Si eso jugó en mi contra, tengo la conciencia tranquila", añade.

"Cuando salí de Gran Hermano, no fui a ningún plató. Yo formé parte de los debates, pero luego no fui a ningún programa. Ni a los que me pagaban, ni a los que no. Viví mi experiencia personal y después decidí no formar parte de nada más", explica.

"Llevo muchos años trabajando en televisión y lo seguiré haciendo siempre que pueda. Y si no, será otra cosa. Primero fue en Gran Hermano y luego fue esto. Es triste que esas sean las etiquetas que me quedan a pesar de llevar tantos años en la tele y haber formado parte de muchos proyectos", se lamenta.

Ares Teixidó y Jimeno. Telemadrid

Gran momento profesional

Actualmente tiene en antena dos programas: Hazlo por mil, en Telemadrid, donde ha estrenado nuevos programas, y Los Infiltrados, en Gol TV. "Encontraré la forma de compaginar ambas cosas. Los equipos me ponen facilidades para llegar a todo. Pero con el concurso, con dos días de grabación a tope, da mucho. Ojalá todos los problemas fueran esos".

¿Y dónde vive? "El programa de Gol se graba en Barcelona, donde sigo viviendo. Aunque en realidad siempre digo que mi hogar es el AVE. Si tuviera que venirme a Madrid volvería a vivir encantada. No es algo que no haya hecho ya. Tengo mi corazón dividido entre Madrid y Barcelona", comenta.

Y así parece que seguirá siendo ya que la intención de la autonómica madrileña es seguir grabando más programas de su concurso callejero en el que, junto a su compañero Jimeno, eligen a un desconocido al azar y este a su vez elege a seis de sus contactos del teléfono móvil y le van formulando preguntas. "Telemadrid está en un momento maravilloso del que nos sentimos orgullosos de formar parte. Había grandes apuestas y el espectador tiene que acostumbrarse".

Respecto a su futuro, ahora que también participa en un programa deporte, Teixidó no descarta saltar al terreno de juego a cubrir partidos si se lo ofrecieran. "No tendría problema. En mi vida profesional me faltaba tener un programa en La 2 y un programa de deportes. Y esto último más o menos lo tengo. Me lo tomaría en serio, eso sí. Siempre que fuera un proyecto que me aportara".

