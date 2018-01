Begoña Villacís: "Cuando viajo al extranjero me preguntan si soy Meghan Markle"

La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha comenzado y muchos son los famosos que se están acercando hasta el Pabellón Ifema para ser partícipes de la semana de la moda de nuestro país. En el desfile de Pedro del Hierro, pudimos ver numerosos rostors conocidos como Isabel Preysler (66), Juana Acosta (41), María Castro (36), Begoña Villacís (40) ¿o Meghan Markle?, que no dudó es responder muy sonriente a los micrófonos de Europa Press.

¿Eres seguidora Pedro del Hierro?

Sí, como muchísimas mujeres españolas y la verdad es que sí, muy contenta porque después de 16 años, vuelve. Muy chulo, me gusta lo que hace sobre todo porque además es una empresa madrileña, hay que decirlo, está sacando el nombre de Madrid por todas partes, tiene reconocimiento a nivel nacional, muy orgullosa como madrileña. Hay que apoyar la moda que da trabajo a muchas personas, mi primera trabajo fue doblando camisetas, pero durante toda la carrera estuve trabajando y bueno, empecé así y mira dónde hemos acabado.

¿Sabes algo de eso de la moda de que las chicas para alcanzar el peso se meten pesas en el sujetador?

Yo creo que lo que se tiene que promover desde todas las esferas en un peso saludable. Creo que eso lo ven muchas niñas, yo soy madre de niñas y cuando hablamos de referentes, las modelos también son referentes y es un referente mujer en la que muchas se miran y quieren aspirar a ser, siempre hay que promover conductas saludables, imágenes saludables... Es mucho más bonito una mujer así.

Begoña Villacís en el photcall del desfile de Pedro del Hierro en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Gtres

Es como entrevistar a Meghan.

Ya, sí. Me lo dice todo el mundo, la familia tiene una coña impresionante. Ahora cuando he pasado por el photocall que siempre da vergüenza empezaban Meghan aquí.

¿Se ha relajado la cosa?

Me llegan muchas cosas todos los días, hasta del Reino Unido, cuando viajo al exterior que la gente me conoce menos sí que me ha pasado que me preguntan si soy Meghan.

Tú ya tienes tu príncipe.

Muy español que quieres que te diga, Yo soy más de morenos. La verdad.

