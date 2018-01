Isabel Preysler sobre la herencia de Miguel Boyer: "La otra parte está poniendo muchas pegas"

Isabel Preysler (66 años) ha reaparecido en un acto público después de la boda de su hija Ana Boyer (28) con Fernando Verdasco (34) y después de que su hijo Enrique Iglesias (42) y Anna Kurnikova (36) fueran padres de mellizos. La socialité, muy guapa con un traje de chaqueta y pantalón de terciopelo en azul marino, asistió al desfile de Pedro del Hierro en el Museo del Ferrocarril en Madrid.

La novia de Mario Vargas Llosa (81) no tuvo ningún reparo en contestar a todas las preguntas de la prensa. Incluidas las referentes a la polémica herencia del que fuera su marido Miguel Boyer.

¿Por qué no se ha repartido aún su herencia?

En el otro lado ponen muchas pegas por eso aún no se ha producido el reparto. De parte de Ana y la mía no hemos puesto ninguna. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido el notario, los abogados y lo que ha pedido la albacea. Pero si por el otro lado no han querido cumplir pues no se ha hecho. Me imagino que es porque no están conformes con el reparto, aunque la verdad no sé por qué no lo están porque les hemos dado todas las facilidades".

Isabel Preysler en el photocall del desfile de Pedro del Hierro. Gtres

No le preocupa el asunto porque ella está feliz de la vida. "Estoy en un momento muy bueno. No puedo me quejar. Se ha casado mi hija con el chico que amaba. Estoy encantada con Fernando porque es una persona muy buena a la que quiero muchísimo. Toda mi familia le queremos mucho".

¿Cuál fue el momento más emotivo de la boda de Ana y Fernando?

Lo que de verdad me impresionó fue verles ya casados, salir de la iglesia como marido y mujer.

¿Es verdad que hubo un enfrentamiento entre las dos familias en la boda y que estabais sentados separados?

En absoluto. Nos sentamos como en todas las bodas. Yo y Mario nos llevamos fenomenal con la familia de Fernando. Mis hijos, todos, también. Sus padres y sus hermanos vienen a casa, almuerzan, cenan...

Le pide al 2018 que sea igual que el 2017 porque se siente una persona muy afortunada. "He tenido un mes de diciembre con grandes regalos. Además de la boda de Ana, Enrique ha sido padre. Mis nietos son preciosos y perfectos pero qué te va a decir una abuela", aseguró Preysler a la vez que desmintió la posibilidad de que hubieran nacido mediante gestación subrogada. "Eso son tonterías la gente no sabe qué decir. Es totalmente ridículo".

Tampoco se olvidó de Tamara (36), quien está preparando su primera colección de moda. "Sólo puedo deciros que lo que he visto me ha gustado mucho".

¿Qué le parece que Tamara haya borrado todas sus fotografías de sus redes sociales?

Me parece muy bien. Ella hace siempre lo que le da la gana.

Su hija dijo que nunca se sentaría en la misma mesa que Pablo Iglesias, ¿usted?

Es un desfile de moda y no deberíamos hablar de política pero a mí siempre me gusta conocer gente.

Tras casi 15 minutos atendiendo a los medios de comunicación, la Preysler no se despidió de los medios sin antes tratar el tema del supuesto hijo de Julio Iglesias (74). "No tengo mucho que opinar de esta aunque Julio en esa época estaba conmigo. Me cuesta creerlo pero si la justicia dice que era su hijo estoy segura que Julio va a actuar como padre porque siempre ha sido muy responsable".