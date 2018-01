Sabemos cómo Jesulín celebró su cumpleaños con 40 de fiebre

"Hoy Jesús no está bien". Este martes 9 de enero Jesulín de Ubrique soplaba sus 44 años más aciagos y austeros. Hace tiempo que en la casa de Arcos de la Frontera no estallan confetis ni se escucha la jarana típica de las celebraciones. No, no caben los festejos. Desde que hace dos años María José Campanario (38) cayera en las garras de la fibromialgia en una sucesiva letanía de ingresos hospitalarios, Jesús Janeiro ha perdido parte de la lozanía que desprendía.

Su día a día se centra en el cuidado de su mujer e hijos y en el mantenimiento de su casa. Por eso, este martes todos los medios subrayaban la tristeza que rodearían las 44 velas del torero; Campanario no solo no mejora sino que podría volver a ingresarse en la clínica El Seranil, lugar donde empezó la debacle.Pero, más allá de la suposición, ¿cómo ha pasado Jesús este 9 de enero? JALEOS se ha puesto en contacto con la tía del diestro, Laly Bazán, quien ha aclarado la situación familiar.

Jesulín junto a María José y sus hijos. Gtres

"Casi nada de lo que se cuenta en los programas es cierto, no hay que hacer mucho caso. Es verdad que este cumpleaños de Jesús ha sido duro por lo que todos sabemos, pero lo pasa junto a sus hijos y su mujer". Según Laly, lo único que ha empeñado la 'piña familiar' ha sido la fuerte fiebre que padece el torero y que no remite: "Hoy Jesús no está bien, tiene una fiebre muy alta, casi 40. He podido hablar con mi hermana Carmen y me lo ha contado, ha amanecido así".

"Será una celebración tranquila"

El matrimonio este verano. Gtres

Entonces, ¿no se ha organizado nada especial?, pregunta este medio. "Jesús solo tiene ánimo para estar en la cama, donde ha estado todo el día. Se hará una cena en casa con María José y los niños, pero poca cosa. Será una celebración muy tranquila", ha puntualizado la hermana de Carmen Bazán (73). ¿Qué hay de cierto en un nuevo ingreso de la Campanario? "De momento, eso no es verdad. María José está en casa con su familia. Es una mujer luchadora que saldrá adelante. Todos confiamos en que no tenga que volver a irse. La familia está unida", responde, categórica, Laly. Entonces, a tenor de sus palabras, ¿nada de crisis en el matrimonio? "Nada de nada, no es verdad. El matrimonio está estupendo y sólido. Son meses muy difíciles para Jesús, pero él se mantiene firme por su mujer y sus hijos".

Jesús Janeiro ha cambiado sus prioridades, ahora su vida gira en torno a la mejoría de su mujer, y el bienestar de su familia se ha convertido en la mejor de sus faenas. Toda la familia confía en que 2018 traiga la recuperación completa de María José.

De ingreso en ingreso

Desde 2015, María José Campanario está teniendo graves problemas de salud que le han llevado en diversas ocasiones a ingresar en diferentes hospitales de Andalucía. De médico en médico, la esposa del diestro se ha visto obligada a recorrer las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Precisamente en la capital hispalense es donde se ha producido el último ingreso de la odontóloga, quien sigue sufriendo unos dolores muy fuertes producidos por la fibromialgia que padece. Algo a lo que se han unido ataques continuos de ansiedad.

