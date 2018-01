La confesión más dura de Lucía Etxebarría: "Me violó un hombre a punto de navaja"

Lucía Etxebarria (50 años) ha confesado que sufrió abusos sexuales. Ella misma ha sido la encargada de desvelar este episodio traumático de su vida en su cuenta de Instagram donde ha relatado cómo ocurrieron los terrible hechos: "A mí me violó un hombre a punta de navaja. Lo denuncié. Lo localizaron. Nunca le juzgaron porque era su palabra contra la mía. Yo no me resistí. No tenía marcas. Y se dio por hecho que había sido una relación sexual consentida".

Sus palabras llegan a colación de la aparición del cuerpo de Diana Quer. La escritora ha intervenido en el programa Espejo público para hablar sobre el tema y ha criticado el hecho de que se expusiera toda la vida de la joven en los medios de comunicación y se desviara la atención de lo más importante que era el último mensaje que envió desde su móvil asegurando que alguien le estaba siguiendo: "Su vida privada de expuso hasta la saciedad. Y se desvió la atención de lo más importante: su último mensaje. "Estoy acojonada. Hay un tío que me sigue" Ese fue el hombre que la mató. Pero nadie prestó mayor atención a ese mensaje. El asesino de Diana había violado antes a dos mujeres. Nadie las creyó. Como no se me creyó a mí. Porque no se resistieron. Diana sí se resistió. Y él la mató. Y tiró su cuerpo a un pozo".

Con esta declaración la escritora ha querido hacer un llamamiento para que el sistema no desatienda a las víctimas de acoso sexual y reflexione sobre este asunto.