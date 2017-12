Miguel Ángel Silvestre vuelve a ser uno de los hombres más deseados

Isabel Preysler (66 años), Antonio Banderas (57), Miguel Ángel Silvestre (35) y Nieves Álvarez (43) fueron algunos de los rostros conocidos que disfrutaron de la gran fiesta de inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa en Málaga. Esta nueva tienda se trata de un espacio de exposición y venta de la ciudad andaluza en una ubicación estratégica. Cada vez son más las empresas y los vips que apuestan por la capital de la Costa del Sol para hacer negocios. Uno de ellos, el propio Banderas.

Como no podía ser de otra forma, Isabel no quiso faltar a la celebración de la firma de la que es imagen. Siempre que puede, acude a este tipo de actos. Con un vestido en color rojo de lo más favorecedor, Isabel reconoció que aún no conoce a los mellizos de Enrique en persona: por el momento, tan solo los ha podido ver en fotografías.

Silvestre acaparó todos los flashes

Silvestre está soltero tras romper con Albania Segarra. Gtres

Aún así la reina de corazones no fue la absoluta protagonista ya que Miguel Ángel Silvestre consiguió acaparar todos los flashes. El actor español deslumbró con un traje de Dolce & Gabbana combinado a la perfección con la sonrisa que mejor le caracteriza. Las jóvenes se amontonaban a las afueras del acto deseando hacerse un selfi con el intérprete. Desde que se confirmó su nueva soltería, tras romper con Albania Sagarra (24) vuelve a ser uno de los hombres más deseados. Ella misma fue la encargada de confirmar la ruptura sentimental a través de un vídeo en Youtube. Teniendo en cuenta que ambos siempre mantuvieron una relación discreta, sorprendió sobremanera la plataforma que escogió Sagarra para anunciar el desamor. Eso sí, en todo momento la joven se deshizo en palabras bonitas hacia el actor y la relación que han mantenido.

