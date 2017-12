La vergonzosa forma en la que se conocieron Pablo López y Niña Pastori

A dos días de la final de La Voz, Telecinco quiso dedicar el programa de Mi casa es la tuya de este miércoles a los coaches del programa: Juanes, Malú, Manu Carrasco y Pablo López. Y así, los cuatro cantantes se unieron en casa de Bertín Osborne para contar algunas anécdotas del programa y sus carreras, así como cantar algunos de sus éxitos.

La más graciosa de esas anécdotas fue sin ninguna duda la que contó López. Y es que el joven relató la vergonzosa forma en la que conoció a Niña Pastori. “Yo no la conocía físicamente. Y un día en el AVE voy un momento al baño, a ese que parece de Star Trek y la puerta se abre lentamente, y al darle a abrir la puerta me encuentro de buenas a María (Niña Pastori)”.

“Ese día me libró que llevaba falda larga, que si llego a llevar pantalones largos me lo ve todo. Yo estaba en el baño y justo cuando me puse a hacer pis, la puerta se abrió…”, contó entre risas la cantante.

Menos hablador estuvo López, sin embargo, cuando el presentador le preguntó si estaba enamorado. “Tengo mucho amor por todas partes. Las coquinas están buenas”, dijo el cantante dando la callada por respuesta. López rompió con su novia hace sólo un mes, como así contábamos en JALEOS.

No obstante, Malú reveló un aspecto desconocido de su compañero. “Yo me tomo la vida con calma, él de fiesta”, comentaba con sorna. “Yo soy perro ladrador, poco mordedor. Yo acabo muy tarde en el estudio y luego me tomo una copa para que las ideas vuelvan a su sitio.

Pero, volviendo a las anécdotas, la de López no fue la única curiosa. Manu Carrasco contó, por ejemplo, que el lugar más extraño donde le han pedido firmar un autógrafo, a parte de en los pechos, fue en el culo. Malú y Juanes también contaron que más de una vez les han pedido firmarles en un lugar del cuerpo para después poderse tatuar esa firma.

Preguntados por las redes sociales, Malú reveló que “recibía mucha presión para que publicara en redes sociales. Y era forzar. Hasta que un día dije que las manejaba a mi gusto o me las quito….”, comentó. “A mi me da miedo estar localizado en cada momento”, añadió López.

Más triste, sin embargo, fueron algunas de las historias que contó Juanes. El cantante relató que su hermana lleva 25 años en estado vegetativo. “Cuando tuvo su niña, nació y a los cinco minutos le dio una hemorragia interna. Ella es negativa y mientras buscaban la sangre, se quedó sin sangre en el cerebro y se quedó en estado vegetativo”.

“La cuida mi mamá. Es duro porque llegar a la casa y se me cae la vida. Es algo que sigue constante (...) Y su hija cuando va a casa se siente culpable. Es muy duro lo mires por donde lo mires. Pero hay que seguir para adelante”.