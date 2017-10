Chenoa, sobre la ruptura con Bisbal: “No he contado todo. He cuidado cosas”

Chenoa (42) continúa inmersa con la promoción de su libro Defectos perfectos en el que abre su corazón y narra los episodios más significativos de su vida, entre los que se encuentra su mediática ruptura con David Bisbal.

Este miércoles le tocaba el turno a El Hormiguero, donde su presentador Pablo Motos no quiso pasar la oportunidad de preguntarle a la cantante por el tema. “¡Pero ese tema está a mitad del libro! Luego quedan cien páginas más”, bromeó la argentina.

Pero antes de hablar de la ruptura, Motos quiso saber cómo surgió el amor en la Academia de Operación Triunfo. “Fue mucho de amor adolescente. Ese momento de mirada, de no me atrevo. Y eso hasta que surge un besito en una litera. Yo subí como si fuera Romeo y él Julieta. Estaba medio durmiendo la siesta y le di un besito. Se quedó medio impactado entre sorpresa y agrado”.

“¡Me está dando envidia!”, le espetó el presentador. “Debería porque fue muy bonito”, le contestó Chenoa con una sonrisa de oreja a oreja, que también recordó que dejó a su pareja por Bisbal en Navidad. “Lo hice un poco mal. Pero ya veníamos mal de antes. Y en ese momento no sentía una cosa, sentía otra. Algo muy humano”.

¿Y cómo fue el final? “Yo lo resumo en: se hizo lo mejor que se pudo y se hizo mal. Pero no hay que echarle toxicidad. Con el tiempo lo miras con otro prisma. He cuidado cosas y no he contado todo”, explicó.

“Cada uno tiene una madurez y una experiencia, y cada uno lo hace cómo puede. Ahora me da risa, pero ya lo visteis en su día con el chándal”, relató la cantante, que confesó que cada vez que ve esas imágenes “me dan ganas de achuchar a la pobre mujer”.

No obstante, la cantante también contó que “evidentemente no hice todas las cosas bien. Fallé en algunas cosas porque tengo mucha intensidad, pero no me arrepiento. Estoy agradecida por haber amado, por lo que me ha tocado, por lo que he peleado. Todo me ha dado mi identidad: soy Laura, soy Chenoa”.

En cuanto a su reencuentro, la cantante explicó que no fue con el 15 aniversario de Operacion Triunfo, sino previamente. “Nos encontramos en México una vez. Estaba de promo y él también. Fue muy frío todo. Lo vi muy bajito porque iba con tacones”, bromeó.