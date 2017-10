Paula Echevarría se pasa a la moda low cost: la pillamos en el Mulaya

Paula Echevarría (40 años) se ha convertido en todo un referente de moda. Sus estilismos causan sensación y son copiados por miles de jóvenes. Sin embargo, no siempre resulta fácil hacerse con algunos de los modelitos que muestra en sus redes sociales o actos públicos, ya que los firman marcas de lujo con precios que solo están al alcance de personalidades como ella, pero esta semana la hemos pillado en una tienda que cualquiera de nosotros podría frecuentar.

La actriz pasó una tarde de compras en el corazón de Madrid y lejos de pasearse por los exclusivos locales del barrio de Salamanca, la exmujer de David Bustamante (37) eligió una tienda low-cost. Se trata de Mulaya, una cadena textil china con precios muy rebajados.

En las imágenes se puede ver a Paula mirando prendas por un valor de 5'95 euros, nada que ver con los 900 euros que cuesta el minibolso amarillo que luce y que firma la exclusiva marca Paula Cademartori. La actriz se gasta miles de euros en productos de marcas de lujo como Gucci, Tous o Furla. De hecho, el hace unos días la veíamos con una riñonera de Gucci que cuesta 850 euros. Pero eso no le impide pasearse por los diferentes pasillos del local chino rodeada de percheros en busca de alguna ganga que le llamara la atención.

Lo cierto es que la asturiana es experta en mezclar ropa y accesorios de marcas asequibles con firmas de lujo que aumenten la calidad de sus looks. Y cuando las prendas del imperio de Amancio Ortega (81) las tiene muy vistas acude a locales como Mulaya que le inspiren para crear nuevos conjuntos y llevarlos a su armario.

El vestidor de Paula es uno de los más envidiados del panorama español y en vista de lo que han captado las cámaras no estaría tan alejado de lo que el resto de mortales podría guardar en su closet. A Paula no se le caen los anillos por pasearse por las tiendas de productos más baratos del mundo de la moda, aunque luego no los etiquete en su impecable Instagram.

Y es que en sus redes solo hay cabida para las firmas con una 'mejor' imagen y más aún si le pagan por nombrarlas en sus fotos, como es el caso de algunas de las más exclusivas con las que Paula llega a un acuerdo comercial desde su posición de influencer. Y es que con que la actriz mencionara en una fotografía a una de esta 'marcas aliadas' por las que cobra 5.000 euros por mención, Paula podría hacerse con casi la totalidad del género de una tienda Mulaya.

