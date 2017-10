Los siete hombres (pero un único amor) en la vida de Carmen Martínez-Bordiú

A sus 66 años suma tres matrimonios y varias relaciones sentimentales. Carmen Martínez-Bordiú es de esas mujeres que se pone el mundo por montera y no repara en el qué dirán. Ser la nietísima de Francisco Franco no le ha impedido vivir su vida como ella ha querido, sobre todo en las cuestiones referentes al corazón. Se acaba de conocer que la socialite ha encontrado un nuevo amor en los brazos de un joven australiano, 34 años menor que ella. Le conoció en una reunión de amigos a bordo de un yate, le contrató como coach emocional, y desde entonces no se han separado.

Hasta ahora a Carmen siempre le habían gustado hombres bastante más mayores que ella: su primer marido, Alfonso de Borbón, el duque de Cádiz, le sacaba 14 años y el segundo, Jean Marie Rossi, 22. De un tiempo a esta parte parece que los prefiere más jóvenes. JALEOS ha echado la vista atrás para repasar todos los amores que han pasado por su vida.

Jaime Rivera

La primera relación sentimental de Carmen fue a los 16 años cuando comenzó a salir con Jaime Rivera. Fue un amor de niña, que marcó su vida como siempre la marcan las primeras veces de algo. Lo suyo no pudo ser ya que el padre de ella, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, se negó desde el principio al noviazgo al considerar que el jinete no tenía oficio ni beneficio.

Carmen con Jaime Rivera.

Alfonso de Borbón

Su primer marido. Después de sus noviazgos de juventud con Jaime Rivera y Fernando de Baviera, Carmen conoció a Alfonso de Borbón en la Embajada de España en Suecia. Aceptó su propuesta de matrimonio para salir de su casa y abrazar la libertad que tanto ansiaba, como ella misma ha comentado en varias ocasiones. El 8 de marzo de 1972 se dieron el 'sí quiero' en la capilla de El Pardo y fruto de su amor nacieron Francisco (fallecido años después en un grave accidente de coche) y Luis Alfonso.

Los duques de Cádiz (título que le fue concedido a Alfonso de Borbón después de su enlace matrimonial) no tuvieron una convivencia fácil y decidieron separarse en 1979. No firmaron el divorcio hasta 1982.

Imagen de la boda de Alfonso de Borbón y Carmen Martínez-Bordiú. Gtres

Jean Marie Rossi

Los 22 años de diferencia entre ellos no supusieron un impedimento para que se enamoraran y contrajeron matrimonio civil en diciembre de 1984. Por él Carmen lo dejó todo, incluidos sus hijos, y se fue a vivir a París. Algo que Alfonso de Borbón nunca le perdonó. La pareja tuvo una hija llamada Cynthia.

Jean Marie Rossi con su hija Cynthia en brazos. Gtres

Roberto Federici

Se conocieron cuando ambos eran unos adolescentes, pero se enamoraron en la edad adulta. El arquitecto italiano y ella estuvieron casi diez años juntos y nunca llegaron a casarse, aunque se especuló con ello en varias ocasiones. Con él parecía haber encontrado a su media naranja, pero finalmente no pudo ser. Tomaron caminos separados a finales del 2004.

Junto a Roberto Federici de la mano. Gtres

José Campos

Con 50 años, Carmen Martínez-Bordiú se enamoró del empresario cántabro José Campos. De su mano caminó por tercera vez hacia el altar en una boda celebrada en Santander el 18 de junio de 2006, que ocasionó un gran revuelo en la ciudad. El amor se les gastó siete años después y acabaron divorciándose. Parece que Luis Miguel Rodríguez, apodado popularmente como 'El chatarrero' fue el causante de la ruptura.

Con su tercer marido José Campos. Gtres

Luis Miguel Rodríguez, 'El chatarrero'

Según reveló la nietísima de Franco en una entrevista concedida a Bertín Osborne (62) en Mi casa es la tuya, este empresario, dueño de Desguaces La Torre, fue su gran amor. "Me enamoré por primera vez a los 60 años. Mi prioridad era él y su vida. Yo me acoplé a la suya, pero él a la mía, no", confesó. Anunció su ruptura a golpe de talonario en la revista ¡HOLA!. "Hoy he vuelto a ser yo misma, comienzo una nueva vida", decía el titular. A día de hoy ambos siguen conservando una bonita amistad.

Luis Miguel Rodríguez y Carmen Martínez Bordiú en los toros. Gtres

Su último amor

El corazón de Carmen vuelve a tener dueño. Timothy, un joven australiano, ha llegado a su vida para llenarla de nuevo de alegría. Cuando se conocieron ella aún estaba deshecha por su ruptura anterior, pero este filósofo y coach ha conseguido devolverle la sonrisa.

