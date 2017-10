Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera y otros famosos se mojan sobre Cataluña

Los famosos no son ajenos al debate generado en torno al referéndum en Cataluña de este domingo 1 de octubre. Son muchos los que han querido dar su opinión respecto al desafío separatista y JALEOS ha recogido sus testimonios. Ana Rosa Quintana (61), Carlota Corredera (43), Aída Nizar (42) o Arancha de Benito (48), entre otros, han hablado con este periódico para mostrar su postura frente al 1-O.

Ana Rosa Quintana

"No estoy a favor ni en contra del referéndum. Estoy en contra de lo ilegal y que se salten las leyes. Creo que todo se puede hacer y si hay que cambiar la Constitución se cambia, pero no se puede negociar cuando te ponen una pistola encima de la mesa. No puede haber referéndum y aunque lo haya no hay garantías porque es completamente ilegal".

Carlota Corredera

"Estoy muy preocupada con lo que está pasando en Cataluña. Me encantaría que no se arengase a la gente en ningún sentido ni para ir a favor ni en contra de nadie. Me gustaría que hubiese un diálogo y que las dos partes se sentaran a hablar de verdad, que yo creo que hasta ahora no se ha hecho. Y si desde luego la mayoría del pueblo catalán quiere votar creo que también hay que escucharles, pero lo que no puede ser es la manipulación que se está haciendo de la gente".

"Yo soy gallega y me siento especial por serlo. Pero en mi caso ser gallega me suma porque tengo una lengua y una cultura además de la castellana, pero yo no quiero renunciar a ser española. Vivo en Madrid desde hace 20 años y sería muy desagradecido. Hay que tener la mente más abierta. Ojalá todo se quede en un susto".

Alaska

"Todo lo que sea crispar a la gente me pone muy nerviosa. Esto no es bueno para nadie. Sí hay que dar el derecho a decidir, pero la forma de hacerla no es la legal. Soy mexicana y en mi país la bandera es sagrada y las fisuras que hay aquí me llaman la atención. Y como española, que también lo soy porque yo he jurado la Constitución, también me resulta curioso".

María Casado

"Me da mucha pena la situación. Sobre todo el enfrentamiento entre la gente. Espero que se llegue un poco a la cordura y que hablen. Tienen que encontrar puntos para solucionar esto porque la situación es muy tensa".

José Ortega Cano

El torero ha enviado un 'videocomunicado' a JALEOS en el que anima a salir a la calle para "defender la estabilidad de todos los españoles, la Constitución y la tauromaquia". El diestro, ya retirado de los ruedos, no ha tenido ningún reparo para hacer un alegato a favor de la unidad de España y contra el separatismo. Pronto, su vídeo se ha propagado por las redes sociales.

Aída Nizar

"La única ambición ahora mismo de los políticos es figurar como esta sucediendo en el caso de Cataluña donde su única pretensión es que se hable de ellos sin importarles que están incurriendo en algo ilegal y no están respetando nuestras normas, nuestra Carta Magna ni nuestra Constitución. Cataluña es España y España es Cataluña. En el nombre de Dios pido que dejen estos panfletos ilegales en los que se anima votar cuando no se puede hacer y tantísimos no quieren. ¡Viva España, viva el rey, vivan los toros, viva el olé y viva el jamón!.

Arancha de Benito

"Me parece increíble que a estas alturas de la película estemos fomentando el odio entre los españoles. Increíble y muy triste. Como española que soy amo mi país, Cataluña incluida. El referéndum no se debería celebrar, no en esta situación. Habría que llamar a las urnas a todos los españoles".

Belén Esteban

"Estoy totalmente en contra del referéndum. ¡Hombre por favor claro que sí! ¡Viva España! Y ahora que me pongan verde.

Pep Guardiola

"Los catalanes somos víctimas de un Estado que puso en marcha una persecución política impropia de una democracia, en el que un ministro del Interior conspira contra la sanidad catalana, que pone en marcha unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes, que inhabilita al presidente de la Generalitat por poner las urnas".

Karmele Marchante

"El domingo a votar pasando del Estado de Excepción y con resistencia civil pacífica. ¡Viva Cataluña!".

Gerard Piqué

"Desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte. #Votaremos", escribió este jueves en su cuenta de Twitter.

Risto Mejide

"Como catalán, me sabe fatal. Me siento muy triste por todo lo que está pasando en Cataluña, por unos y por los otros. Creo que somos una nación dialogante, pero me falta diálogo por todos los lados. Yo me siento catalán, español, europeo, mundial, planetario", aseguró el publicista en una entrevista en el periódico El Mundo.

Dyango

En 2013 cuando el cantante declaró públicamente que era independentista: "Lo llevo en la sangre, no se puede evitar. Sería una nación maravillosa, pequeña, con esfuerzo e ilusión".

Joan Manuel Serrat

El cantautor catalán aseguró en Chile que aunque es favorable a los referéndum "la convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente". Sus declaraciones tuvieron mucha polémica entre los simpatizantes del independentismo catalán.