La Zagaleta, reserva natural de multimillonarios

A 26 kilómetros de Marbella, una zona de las zonas más lujosas de España, se encuentra la urbanización más exclusiva, segura y lujosa de toda Europa: La Zagaleta. Aquí el metro o el autobús es sustituido por el Ferrari y por el Rolls Royce. Los gatos callejeros por los ciervos. Los geranios de tu vecino por árboles y plantas exóticas importados exclusivamente para ser plantados aquí. Así, detalle a detalle esta urbanización se ha convertido en el refugio de algunas de las grandes fortunas del mundo.

El vecindario está compuesto por 900 hectáreas en la zona de Benahavis (en la Costa del Sol) y con casas con un precio que ronda las siete cifras y va desde unos "módicos" tres millones de euros (para las casas de segunda mano) hasta unos 25 millones. No hay que olvidar que es para una casa de verano.

Si uno tiene algún "dinerillo" ahorrado, este año es su momento de suerte, ya que han salido a la venta cinco nuevas viviendas (totalmente equipadas) con un precio medio de 12 millones de euros. La última vez que se pusieron a la venta casas en esta urbanización fue en 2015 y la próxima oportunidad volverá a surgir dentro de varios años (las casas solo se empiezan a construir una vez se haya vendido las que se ofertan).

El coste también varía en función de si uno compra una casa (de las que acaben de construir o de segunda mano) con un precio medio de 6.000 euros el metro cuadrado o si uno adquiere una parcela para edificar él mismo su propia vivienda a un precio medio de 350 euros el metro cuadrado, según información proporcionada por un portavoz de la compañía a JALEOS. Las únicas condiciones que deben cumplir todos los edificios es que no superen las dos alturas, que estén cubiertos de teja árabe y que no dispongan ni de pistas de pádel ni de tenis.

Además de estos costes, los inquilinos deberán desembolsar 5.000 euros al año para gastos de comunidad (vigilancia, mantenimiento de las carreteras...) y unos 70.000 euros al año en concepto de mantenimiento de las casas.

Nuevas viviendas a la venta por "solo" 12 millones

Las cinco nuevas casas que han sacado a la venta este año (la última vez fue en 2015) están totalmente equipadas y tienen un precio medio de 12 millones de euros. Aunque por el momento el portavoz de la compañía no puede confirmar nada, asegura que ya están en conversaciones con distintas personas.

• Casa Salucci: 10,5 millones de euros

• Casa Halcyon: 12,5 millones de euros

• Casa Baroque: 13,5 millones de euros

• Casa Capriccio: 13,9 millones de euros

• Casa Ibiza Breeze: 14,5 millones de euros

Una idea que surgió hace 25 años

El primer dueño de esta zona fue Adnan Khashoggi, un traficante de armas saudí que, encandilado por la belleza y el buen clima de la Costa del Sol, decidió adquirir un terreno en esta zona y lo denominó Al Baraka (que significa suerte en árabe). Sin embargo, debido a su profesión, el millonario fue procesado en Estados Unidos y esta propiedad fue embargada.

La Zagaleta es el refugio de las grandes fotunas. La Zagaleta.

Así, el terreno se subastó y fue adquirido en 1989 por un grupo de inversores de distintas nacionalidades (españoles, suizos, alemanes y norteamericanos), que son los actuales propietarios. Entre ellos se encontraba Enrique Pérez Flores, el ideólogo de este paraíso terrenal y actualmente presidente honorífico. Inicialmente tenía la intención de construir 3.000 viviendas, pero viendo las posibilidades de la zona apostó por algo más exclusivo: 450 viviendas con todo el lujo y la discreción posibles.

De esta forma se creó la compañía La Zalageta SL, una empresa que ha conseguido crear una marca asociada a la exclusividad con un negocio más que rentable. Según sus cuentas, la empresa posee un patrimonio valorado en 76 millones de euros.

Los deseos del cliente se hacen realidad

La urbanización está ideada para que el cliente cuente con todas las comodidades posibles. Por un lado, el vecindario dispone de distintas instalaciones como un helipuerto, un club ecuestre, un lago y dos campos de golf. Aunque para utilizar estas instalaciones hay que ser socios del club (tener una casa en La Zagaleta no da derecho a serlo, ni por tanto a usar estos servicios) para lo que hay que abonar una cuota inicial de 90.000 euros más una cuota de mantenimiento de 10.000 anuales.

La urbanización cuenta con dos campos de golf. La Zagaleta.

Por otro lado, La Zagaleta cuenta con una horda de 120 empleados (chóferes, entrenadores, canguros, secretarios, chefs...) plurilingües cuya misión es hacer realidad los deseos de los clientes. Desde el césped recién cortado todo el año, la nevera siempre llena hasta un servicio de cátering. Según un portavoz de la compañía, el objetivo es que "la gente tenga su casa perfecta todo el año".

Los trabajadores son una parte importante del modelo empresarial de esta urbanización, ya que son los encargados de que detalle a detalle la calidad del vecindario sea la que es. Por eso, no extraña que la partida anual en gasto de personal ascienda a un millón de euros.

Los vecinos son los grandes directivos

Una plaza en este vecindario no está al alcance de todos los bolsillos. Las personas que viven en esta urbanización son altos directivos de multinacionales de entre 50 y 60 años (empresarios del norte de Europa y consejeros delegados de grandes marcas) que tienen un elevadísimo poder adquisitivo (se cree que la inversión en la vivienda suele representar un 10% de su fortuna) y buscan tranquilidad y privacidad.

No obstante, no solo es el dinero lo que importa a la hora de entrar en este exclusivo club. Para ser aceptado hace falta pasar un proceso de control donde se verifica la liquidez, rentabilidad y garantías del candidato. Gracias a los contactos con que cuenta el presidente (Oswald Grübel, quien fuera presidente de UBS y de Credit Suisse) y los miembros del consejo se investiga la procedencia del dinero y si no están seguros no se vende el inmueble.

Un socio del club jugando al golf. La Zagaleta.

Aunque es difícil conocer quién vive ahí (el personal y la organización tienen terminantemente prohibido hablar sobre los habitantes de la urbanización) por el momento hay algunos empresarios que han reconocido ser vecinos: Santiago Foncillas (expresidente de Dragados), Hans Snook (fundador de Orange Telecom), Jürgen Bartels (expresidente de la cadena Starwood Hotels) y Lord Stanley Fink (presidente de International Standard Asset Managment, CEO de Earth Capital Partners y extesorero del Partido Conservador Británico).

Casas de ensueño

Es evidente que ese tipo de personajes no se conforma con una casa cualquiera. Estas viviendas están equipadas al máximo: ascensores, gimnasios, salas de cine, spas súper equipados, apartamentos para el personal de servicio, garaje para varios coches (incluso una casa posee un taller para la reparación de vehículos). Además de la ubicación, ya que los edificios pueden tener vistas al bosque, al campo de golf o al mar.

Una de las zonas de descanso de La Zagaleta. La Zagaleta.

Uno de los detalles que destaca de esta urbanización es que las casas están ideadas para que "respeten el medio ambiente" y para que dispongan de lo último en domótica, como comenta un portavoz de la compañía.

