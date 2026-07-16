Judit Mascó elige las joyas imprescindibles de VIDAL & VIDAL para este verano

Con la llegada del verano, VIDAL & VIDAL reivindica una belleza natural, serena y auténtica de la mano de su embajadora, Judit Mascó (56 años). La firma menorquina presenta una selección de piezas que capturan la esencia del Mediterráneo a través de diseños ligeros, versátiles y atemporales, pensados para acompañar a la mujer en cualquier momento del día sin renunciar al estilo.

Bajo esta filosofía, la modelo elige sus favoritos de temporada, una propuesta que huye del exceso para centrarse en la personalidad del diseño y la armonía con la naturaleza.

Entre las colecciones destacadas se encuentra Reflexes, una oda a la luz de Menorca inspirada en los destellos del sol sobre el mar. Sus superficies metálicas recrean ese juego cambiante entre luz y sombra en joyas ligeras, disponibles en acabados dorados y plateados, ideales tanto para looks relajados de día como para estilismos más sofisticados al atardecer.

La modelo Judit Mascó con joyas de VIDAL & VIDAL. VIDAL & VIDAL

Por su parte, la colección Gemas apuesta por el color y la luminosidad a través de piedras naturales como el cuarzo rosa, el cuarzo fresa o la piedra luna melocotón. Diseños bañados en oro de 18 quilates que aportan un toque cálido y elegante, con piezas que van desde pendientes en cascada hasta anillos y brazaletes pensados para realzar cualquier conjunto veraniego.

La línea Nereida, integrada en la colección Suave, se inspira en el movimiento de las olas y en la mitología marina. Sus formas orgánicas y fluidas evocan la calma del mar, dando lugar a joyas cómodas y versátiles, concebidas para el día a día con un distintivo sello de sofisticación.

Completa la selección uno de los diseños más especiales elegidos por Mascó: los pendientes largos maxi ovales Flow con circonitas, una pieza de silueta fluida que destaca por su elegancia natural y su capacidad para iluminar cualquier look de noche.

Joyas de la colección Reflexes. VIDAL & VIDAL.

Más allá de las tendencias, la firma de joyas mantiene su compromiso con la artesanía y el origen. Cada pieza nace en su taller de Menorca, donde una cuarta generación de joyeros trabaja con precisión y respeto por el proceso, garantizando piezas de alta calidad que perduran en el tiempo.

La colección ya está disponible en tiendas físicas y a través de su página web oficial.