Mó diseña una nueva línea de gafas para la generación Z con modelos de sol, graduados y accesorios para el día a día

Mó apuesta por la generación Z con el lanzamiento de Mó TEEN, su nueva línea de gafas dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años que entienden la moda como una extensión de su identidad.

La propuesta combina diseño óptico, estilo y funcionalidad en una colección que abarca modelos de sol, graduado y accesorios pensados para integrarse en el día a día de un público visual, conectado y altamente influenciado por las tendencias.

La nueva línea nace con el objetivo de convertir las gafas en un elemento clave del look, no solo desde el punto de vista práctico, sino también como herramienta de autoexpresión. Mó TEEN reúne monturas versátiles, con siluetas actuales y una paleta cromática que va desde los clásicos negros y carey hasta tonos más suaves como el rosa empolvado, el verde oliva o los acabados translúcidos.

_C2A9551.jpg Mó.

En la categoría de graduado destacan diseños como Mó Ginny, Mó Cassie, Mó Ella, Mó Harper y Mó Raven, que combinan formas rectangulares, cuadradas y redondeadas con estructuras ligeras y detalles contemporáneos.

Por su parte, la línea de sol incorpora modelos como Mó Blair, Mó Zoey y Mó TEEN Jersey, con propuestas más atrevidas en formatos ovalados, envolventes o rectangulares, y lentes oscuras o tintadas.

La colección también refuerza su carácter inclusivo con opciones unisex como Mó Rue, Mó Jules y Mó Mike, junto a diseños masculinos como Mó Chuck, Mó Justin, Mó Chase y Mó Archie, ampliando así su alcance a diferentes estilos y formas de vestir.

Gafas graduadas. Mó.

Más allá de las gafas, Mó TEEN se completa con una línea de accesorios que incluye shopper bags, fundas, lentilleros, estuches, carteras y charms con espejo. Estos elementos trasladan el universo de la marca a objetos cotidianos, reforzando su posicionamiento lifestyle con una estética contemporánea y funcional.

El lanzamiento llega acompañado de una colaboración con la firma Brownie, que aporta sus prendas a los estilismos de campaña e integra las gafas en sus propios contenidos, creando un diálogo natural entre ambas marcas dirigido al público joven.

Con esta propuesta, Mó refuerza su vínculo con las nuevas generaciones a través de una colección que combina moda, diseño óptico y estilo de vida, invitando a los jóvenes a elegir sus gafas no solo por su funcionalidad, sino por su capacidad de definir su propio estilo.