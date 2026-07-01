Jessica Goicochea lleva el conjunto de verano que no te querrás quitar

Barcelona vuelve a marcar tendencia y Jessica Goicoechea (29 años) lo confirma. La influencer catalana ha apostado por uno de los conjuntos más comentados de la temporada: un dos piezas en color taupe de la firma emergente Mesdyven que reúne todas las claves del verano 2026.

Se trata de un set formado por unos tailored mini-shorts y un tank top a juego, una combinación aparentemente sencilla que, sin embargo, encierra el equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura.

El tono taupe -uno de los grandes protagonistas del momento- se impone como alternativa elegante a los neutros clásicos, dentro de una corriente estética que bebe del estilo exploradora, muy presente en el street style internacional.

La influencer con el conjunto de dos piezas. Foto cedida

Fiel al ADN de la marca, el conjunto destaca por su base sartorial reinterpretada en clave relajada. Los shorts mantienen la precisión del corte con detalles cuidados como botones de cuerno y madreperla, mientras que el top introduce ligereza y movimiento, logrando un look versátil que funciona tanto de día como de noche.

El short puede encontrarse en la web de la firma por 280 euros mientras que la parte de arriba tiene un coste de 220 euros. Ambas prendas son un buen fondo de armario porque se pueden combinar a su vez con otras.

No es casualidad que Goicoechea haya puesto el foco en Mesdyven. A pesar de su corta trayectoria -la firma nació en Barcelona en 2025-, ya ha conquistado a nombres destacados como Daddy Yankee, Emilia Mernes, Tamara Kalinic, Pelayo Díaz, Blanca Arimany o Kenia Os. Ahora, la modelo e influencer se suma a esta lista con un estilismo minimalista que confirma que, a veces, menos es mucho más.

Captura de pantalla 2026-06-30 173334.jpg Web de Mesdyven.

Detrás de la marca están Manuel Krasniqi, Sandra Gutiérrez y Dubravka Matic, quienes han construido un universo donde la sastrería clásica se mezcla con una visión contemporánea, emocional y urbana de la moda. Una propuesta que, a juzgar por su creciente presencia en figuras clave del panorama actual, promete seguir dando que hablar.