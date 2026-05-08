El conjunto viral de la diseñadora Stella McCartney para H&M que ha conquistado a Violeta Mangriñán

La moda low cost ha vuelto a asociarse con el lujo gracias al esperado lanzamiento de la nueva colección de Stella McCartney para H&M, una colaboración que ya está dando mucho de qué hablar.

Entre todas las espectaculares piezas que componen esta cápsula, hay un conjunto de dos piezas en color plata que se ha convertido en el auténtico protagonista.

Se trata de un total look formado por camisa y pantalón. La parte de arriba es oversize en sarga ligera de algodón con strass termoadhesivo brillante en la parte delantera, cuello y mangas.

El modelo presenta hombros caídos con cuello italiano amplio y botones ocultos delante, acentuados por un botón visible en la banda. Todos los botones llevan el logotipo de la diseñadora grabado.

El pantalón, por su parte, es tipo barrel con pliegues anchos que también hacen de trabillas. El conjunto entero ha sido el outfit elegido por la influencer Violeta Mangriñán (32 años) para la fiesta de presentación de la colección, que tuvo lugar el pasado martes, 5 de mayo.

La valenciana combinó su outfit con otra de las prendas estrella de la colección: una gabardina oversize en color beige, uno de los mejores fondos de armario. Como accesorios, unos zapatos blancos destalonados y un bolso efecto piel de serpiente.

La colección

Fiel al ADN de Stella McCartney, todas las prendas apuestan por la sostenibilidad sin renunciar a la sofisticación. Los diseños son de líneas limpias, tejidos responsables y una paleta de colores neutros dominan una propuesta pensada para una mujer contemporánea que busca elegancia sin esfuerzo.

La propuesta gira en torno a un armario funcional y versátil, pensado para el día a día pero con guiños claros al lujo silencioso que domina la moda actual. Predominan los cortes estructurados -blazers, pantalones rectos, abrigos ligeros- combinados con prendas más fluidas como vestidos lenceros o camisas de caída suave.

Nueva colección de Stella McCartney para H&M.

Todo ello se articula en una paleta cromática sobria, donde reinan los grises, negros, blancos rotos y tonos tierra, con alguna incursión puntual de colores más suaves.

Más allá del fenómeno viral, la colaboración entre Stella McCartney y H&M reafirma el compromiso de ambas marcas con una moda más consciente.

Materiales reciclados, procesos responsables y un diseño atemporal marcan una colección que busca perdurar más allá de la inmediatez de las tendencias.

La primera colaboración de la diseñadora con la firma sueca fue en 2005.