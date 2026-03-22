Marina García lleva la blusa bordada de Mango que será un éxito esta primavera 2026

La primavera se adelanta en el armario de Marina García. La influencer ha sorprendido esta semana con un look que reúne las tendencias más suaves y románticas de la temporada: una blusa fluida con bordados florales de Mango, combinada con unos pantalones de tiro medio de Zara.

Una vez más, demuestra que la elegancia no siempre depende de las grandes marcas, sino del equilibrio y la armonía a la hora de combinar prendas accesibles con un toque de estilo propio.

La pieza protagonista de su look es la blusa de tejido fluido y diseño acampanado que destila feminidad en cada detalle. Con bordados florales distribuidos estratégicamente, la prenda rinde homenaje a la estética artesanal, una tendencia clave de esta primavera.

Su cuello alto rematado con un lazo aporta un aire romántico y sofisticado, mientras que las mangas largas acampanadas suman movimiento y ligereza al conjunto.

l detalle del cierre con lazo en el cuello refuerza ese espíritu boho-chic que tanto está marcando las colecciones 2026.

Marina García, fiel defensora del estilo natural y de la elegancia sin esfuerzo, ha elegido combinar esta blusa con unos pantalones de Zara de tiro medio, un básico versátil que equilibra el volumen superior del outfit.

De silueta recta y corte limpio, el pantalón compensa la fluidez del tejido superior y aporta estructura al conjunto, creando una silueta equilibrada, moderna y muy fácil de llevar en el día a día.

El resultado es un look romántico, actual y perfectamente adaptable a distintos contextos, desde un día de oficina con un bolso de mano y mocasines, hasta una cita informal con sandalias o tacones finos.

Esa adaptabilidad es, precisamente, uno de los sellos del estilo de Marina: prendas sencillas, combinadas con acierto y atención al detalle.

Más allá del look en sí, la aparición de esta blusa de Mango en su armario confirma el interés de la creadora por revivir el estilo femenino con guiños vintage. Los bordados, los lazos y los tejidos fluidos están protagonizando un regreso que evoca la moda setentera más delicada, reinterpretada con un aire contemporáneo.

En las últimas semanas, firmas como Massimo Dutti o Sézane han apostado también por este tipo de siluetas románticas, lo que demuestra que el gusto por lo artesanal sigue muy presente en las colecciones actuales.

En definitiva, el look de Marina García es una oda a la feminidad moderna, que no renuncia al confort ni a la frescura. Una propuesta perfecta para quienes buscan inspiración primaveral sin complicarse, apostando por piezas versátiles y con detalle artesanal.