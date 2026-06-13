María Pombo ha llevado la coleta más elegante del verano: natural, pulida y sofisticada

María Pombo (31 años) vuelve a confirmar que menos es más, también en cuestiones de belleza. La influencer madrileña ha sido una de las invitadas a la IV gala solidaria #FightWithCare, organizada por La Roche-Posay y TELVA para apoyar la investigación contra el cáncer, donde ha destacado con un look tan sencillo como impecable.

En esta ocasión, la influencer ha apostado por uno de los peinados estrella del verano: la coleta pulida. Un clásico que, lejos de resultar básico, puede elevar cualquier estilismo cuando se ejecuta con precisión.

Detrás del resultado se encuentra el estilista Jesús de Paula, quien ha trabajado su melena con una técnica depurada y un enfoque natural, como él mismo ha explicado.

La influencer con un vestido largo de fiesta y coleta pulida. GTRES

"María Pombo luce una coleta muy pulida realizada entrelazando un mechón del propio pelo para crear la coleta", asegura el experto.

Este detalle, aparentemente discreto, marca la diferencia y aporta un acabado más sofisticado, alejándose de las gomas visibles y de los recogidos convencionales.

Antes de recoger el cabello, la melena fue trabajada con la styler Chronos de ghd, una herramienta clave para conseguir un liso uniforme y manejable. Este paso previo permitió prescindir de productos de acabado, manteniendo así un resultado limpio, ligero y natural, en línea con la estética effortless que caracteriza a la influencer.

El resultado es un peinado versátil, capaz de adaptarse tanto a eventos de día como de noche, y que confirma que la sofisticación no siempre pasa por la complejidad. En este caso, la técnica y la preparación son suficientes para transformar una simple coleta en un look pulido y elegante.

Con este estilismo, María Pombo vuelve a posicionarse como referente en tendencias beauty accesibles, demostrando que, con las herramientas adecuadas y un buen trabajo técnico, cualquier recogido puede convertirse en un gesto de estilo.

La influencer la gala ‘Fight with care’.

En cuanto a su estilismo, María se decantó por un vestido de fiesta largo en azul marino que estilizaba su figura. Como complementos optó por unas discretas joyas que terminaron de dar ese toque elegante a su look.