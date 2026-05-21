María Pombo recupera la melena con volumen y puntas pulidas que favorece a todo el mundo

La tendencia capilar de los últimos años no para de repetirse: peinados que parecen sencillos, aunque detrás exista una técnica perfectamente trabajada.

Y eso es exactamente lo que ocurrió este martes, 19 de mayo, con el último look capilar de María Pombo (31 años) para la premiere de El Rancho: una melena suelta, con ondas amplias, volumen controlado y un acabado tan natural que parecía trabajado únicamente con secador.

El look, creado junto a ghd por el estilista Jesús de Paula, confirma además una de las grandes tendencias capilares del momento: el regreso de las melenas con movimiento, cuerpo y textura elegante, alejadas de las ondas excesivamente pulidas o rígidas.

María Pombo con melean natural con ondas.

Según explica Jesús de Paula: "María luce una melena suelta súper natural, protagonizada por unas maxi ondas que se han trabajado previamente con el secador ghd Speed y se ha aplicado Pick Me Up para aportar mayor volumen".

El resultado busca precisamente ese equilibrio entre sofisticación y naturalidad que domina ahora mismo tanto las alfombras rojas como las redes sociales: un cabello brillante, con forma y presencia, pero sin que parezca excesivamente trabajado.

Ondas suaves y movimiento natural

Frente a los acabados más marcados que han dominado la escena durante años, las nuevas ondas buscan recrear el efecto de una melena sana, con volumen y movimiento natural. El objetivo ya no es que el rizo destaque, sino que el cabello se vea bonito en su conjunto final.

La clave del look está precisamente en ese acabado aparentemente effortless: ondas abiertas, raíz con volumen y puntas pulidas que aportan sensación de melena sana y cuidada.

Uno de los detalles más destacados del peinado es el regreso del efecto brushing clásico reinterpretado desde una mirada mucho más moderna. Mucho volumen, movimiento y brillo, pero sin rigidez ni exceso de fijación.