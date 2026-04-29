Esta es la nueva marca de cosmética orgánica que ha aterrizado en España de la mano de Isabelle Junot

Ha llegado a España una nueva marca de cosmética orgánica procedente de Holanda. Su nombre es Abloom, se ha instalado en el barrio de Justicia y su flamante embajadora es Isabelle Junot (35 años).

Su propuesta está centrada en la sostenibilidad, la innovación y el cuidado integral de la piel. Apuestan por una cosmética consciente, en la que destacan fórmulas libres de componentes agresivos.

Es precisamente esta filosofía la que se ha ganado la confianza de la marquesa de Cubas, una mujer a la que le gusta cuidarse por dentro y por fuera, más ahora que acaba de convertirse en madre por segunda vez.

Isabelle Junot mostrando uno de los productos de Abloom.

"Descubrí esta marca cuando se pusieron en contacto con nosotros y fue algo muy natural que fusionó perfectamente porque siempre me encantan los productos que son lo más naturales posible, libres de tóxicos y de disruptores endocrinos", asegura a EL ESPAÑOL.

"Es todo lo que busco en unos productos. Aparte de iluminarte y nutrirte a nivel celular, cuando entiendes el proceso detrás te interesa un montón: todo es muy artesanal, recogido a mano y respetan el tiempo de recolección y maduración de 90 días. Apoya todo lo que es la microbiota de la piel".

Y es que uno de los grandes diferenciales de Abloom reside en su cuidado proceso de maceración y extracción botánica. Las plantas permanecen en infusión durante aproximadamente tres meses, a una temperatura controlada que nunca supera los 36ºC, preservando intacta la potencia de sus activos y favoreciendo su máxima afinidad con la piel.

Además, tienen un lema muy curioso que dice que 'no pongas nada en tu cara que no puedas comer'.

"Son todo enzimas activas e ingredientes orgánicos. Yo ahora que estoy lactando, estoy un pelín más consciente y pendiente de lo que como y de lo que pongo encima de mi cuerpo. Se llama slow skin care y estoy viviendo un momento ahora mismo totalmente slow en casa", explica Junot.

Abloom presenta una gama que incluye sérums, cremas hidratantes, limpiadores y tratamientos específicos, formulados con activos botánicos. Toda la gama está pensada para combinarse entre sí y personalizar la rutina según las necesidades de cada momento.

La marquesa de Cubas apuesta por los productos libres de tóxicos.

Isabelle Junot ya tiene sus productos preferidos: "A mí me encanta todo lo que te deja la piel muy jugosa, con mucho glow. La crema tanto de día como de noche, pero el Miracle Oil me encanta porque le puedes poner una gotita o lo que necesite tu piel. También el tonificador y la Soothing Lotion, que no se usa todos los días pero sirve para darle un boost".

La aristócrata ha confesado además que entre sus secretos de belleza se encuentran "dormir bien -lo suficiente- e hidratarte desde dentro".

Con su llegada a España, Abloom introduce una nueva mirada sobre la belleza: menos exceso, más intención; menos prisa, más ritual.