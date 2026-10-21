Karol G tiene las zapatillas de Reebok de 72 euros que recuperan la estética retro con un llamativo toque de color

Karol G (35 años) ha demostrado en más de una ocasión que la moda es otra de las herramientas con las que expresa su personalidad. La artista colombiana, que acostumbra a combinar prendas llamativas con accesorios que no pasan desapercibidos, también encuentra en el calzado deportivo un aliado para completar sus estilismos.

Entre sus elecciones destacan unas zapatillas de Reebok que recuperan la estética de los modelos clásicos y añaden una combinación cromática que no deja indiferente.

Se trata de unas zapatillas de Reebok en naranja y blanco, con diseño de caña alta y una silueta que recuerda a los modelos de inspiración retro que llevan varias temporadas conquistando el street style.

Su precio es de 72 euros, una cifra que las convierte en una alternativa interesante para quienes buscan unas deportivas con personalidad sin tener que realizar una gran inversión.

El principal atractivo del modelo está en su combinación de colores. El naranja aporta fuerza y protagonismo al calzado, mientras que el blanco introduce un contraste que facilita su integración en diferentes estilismos.

Karol G con zapatillas de Reebok. Instagram

Una apuesta para quienes quieren salir de las tonalidades neutras y convertir las zapatillas en el centro de atención de un conjunto.

La firma apuesta por una mezcla de materiales para actualizar su estética clásica. La parte superior está confeccionada en gamuza suave de primera calidad, acompañada de un cuello satinado que añade un acabado diferente y refuerza la comodidad.

Los cordones estampados ponen el contrapunto contemporáneo a una silueta que mantiene la esencia deportiva de los diseños tradicionales de Reebok.

Su formato de botín es otro de los elementos que definen estas zapatillas. La caña alta aporta carácter y permite jugar con las proporciones del estilismo, especialmente cuando se combina con pantalones rectos, vaqueros o prendas que dejan parte del calzado a la vista.

También pueden funcionar con faldas cortas o vestidos informales para crear un contraste entre la feminidad de las prendas y el aire urbano de las deportivas.

Zapatillas altas Freestyle para mujer. Reebok.

La tendencia retro continúa teniendo un lugar destacado en la moda, con diseños que recuperan códigos de décadas anteriores y los adaptan a los gustos actuales.

En este contexto, las zapatillas de caña alta se convierten en una alternativa para quienes buscan algo diferente a los modelos minimalistas que dominan buena parte de los looks cotidianos.

Las Reebok de Karol G reúnen así tres características que explican su atractivo: una silueta reconocible, materiales que combinan distintas texturas y un color capaz de transformar incluso el estilismo más sencillo.

Por 72 euros, estas deportivas demuestran que no hace falta apostar por un diseño discreto para conseguir un calzado versátil y con personalidad.