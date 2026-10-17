Anna Padilla con uno de los nuevos looks de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

NoNiNá tiene las bolsas de viaje perfectas y que se convertirán en tus mejores aliadas esta temporada

A veces, no hace falta renovar el armario para darle un aire diferente a nuestros estilismos. Basta con elegir bien los accesorios. Un pañuelo, unas joyitas especiales o una bolsa con personalidad pueden marcar la diferencia incluso cuando el resto del conjunto está formado por prendas básicas.

Una filosofía que NoNiNá lleva a su nueva colección otoño-invierno, donde los complementos adquieren todo el protagonismo.

La firma acaba de presentar el Drop 1 de esta nueva temporada, una primera entrega que reúne pañuelos, bolsas, neceseres y joyitas pensados para acompañar diferentes momentos del día.

Piezas versátiles, desenfadadas y con ese toque alegre que caracteriza a la marca, concebidas para convertirse en imprescindibles del armario y acompañarnos mucho más allá de una ocasión concreta.

Anna Padilla con una bolsa de la nueva maleta de viaje de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

Entre las propuestas destacan sus bolsas de viaje, accesorios diseñados para quienes buscan combinar practicidad y estilo.

Porque hay complementos que terminan convirtiéndose en inseparables: desde una escapada de fin de semana hasta una jornada de trabajo, una tarde de compras o ese plan improvisado que surge cuando menos te lo esperas.

Las bolsas responden precisamente a esa idea de accesorio todoterreno que permite llevar todo lo necesario sin renunciar a la personalidad.

Frente a los diseños más convencionales, NoNiNá apuesta por complementos que también forman parte del estilismo y que pueden aportar un punto diferente a los conjuntos más sencillos.

Además, su versatilidad permite integrarlas en distintas situaciones, tanto para viajar como para acompañar los planes cotidianos.

Una forma de entender los accesorios que encaja con una de las tendencias que se mantienen temporada tras temporada: invertir en piezas funcionales que, al mismo tiempo, tengan algo que las haga especiales.

Una bolsa de la nueva maleta de viaje de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

El Drop 1 de otoño-invierno incluye también pañuelos, neceseres y pequeñas joyas que pueden combinarse entre sí o lucirse por separado.

La propuesta invita a jugar con los detalles y a construir una identidad propia a través de complementos que no necesitan una ocasión especial para salir del armario.

Con esta nueva colección, NoNiNá reivindica el poder de los accesorios para transformar un look sin grandes esfuerzos.

Sus bolsas de viaje se presentan como una opción para quienes buscan un complemento práctico, pero también con carácter, de esos que se utilizan una y otra vez y terminan formando parte de la rutina.

Porque, en ocasiones, el verdadero secreto de un buen estilismo está en los detalles.