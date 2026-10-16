Hazte con la 'blazer' masculina de Slowlove que luce Isabel Jiménez en un proyecto muy especial: está rebajada

Isabel Jiménez (44 años) ha compartido en su último post de Instagram el estilismo elegido para una jornada de trabajo especialmente significativa: una campaña de concienciación e iniciativa solidaria volcada en la investigación contra el cáncer de mama.

Fiel a su filosofía estética, la periodista ha aprovechado esta cita para visibilizar la causa vistiendo una impecable americana de corte masculino perteneciente a la nueva colección de Slowlove, la firma de moda sostenible que lidera junto a Sara Carbonero (42).

El diseño, que ha acaparado todas las miradas de sus seguidoras por su versatilidad para el vestidor de oficina, destaca por su impecable factura de sastrería, y por convertirse en una de las oportunidades más atractivas del catálogo actual de la marca al encontrarse rebajado.

La prenda estrella del conjunto es una blazer de silueta oversized estampada con un sofisticado tejido de rayas finas, inspirada en la sastrería clásica de corte ejecutivo.

Tal y como especifica la descripción detallada en la tienda en línea de Slowlove, la chaqueta cuenta con una solapa con picos, bolsillos de solapa funcionales en los laterales y un favorecedor cierre cruzado de botonadura que estructura la figura sin perder la caída.

La blazer de Isabel Jiménez. Slowlove

Además de su atractivo estético, la prenda experimenta un importante descuento en la plataforma de la firma: mientras que su precio de salida se situaba en los 99,99 euros, actualmente se encuentra rebajada a la mitad y puede adquirirse por 49,99 euros.

La reaparición de la comunicadora con este estilismo cobra una relevancia especial por la causa que abandera. Isabel Jiménez luce esta propuesta en el marco de un proyecto laboral enfocado en dar visibilidad y aportar fondos a la lucha contra el cáncer de mama.

Una enfermedad en la que la detección precoz y la inversión en investigación científica resultan determinantes.

Con esta elección, la periodista demuestra una vez más cómo utilizar su altavoz en las redes sociales para aunar las tendencias de temporada con el apoyo a iniciativas sociales transformadoras, consolidando la americana de rayas de Slowlove como el comodín perfecto para encarar el otoño.