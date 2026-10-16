El amarillo pálido conquista el armario de otoño de Eugenia Silva: las claves de su blazer mantequilla para los días fríos

El armario de otoño suele estar dominado por la sobriedad del café, el grafito o el caqui. Sin embargo, las prescriptoras de moda más destacadas insisten en aportar destellos de luz al entretiempo.

Eugenia Silva (48 años) ha vuelto a marcar la pauta en sus perfiles digitales al demostrar que la gama del amarillo pálido no solo sigue vigente tras el verano, sino que se erige en la alternativa más sofisticada al clásico beige.

En una de sus apariciones más aplaudidas, la top model madrileña luce una propuesta que equilibra a la perfección el volumen relajado y el rigor de la sastrería.

Eugenia Silva. @eusilva

La pieza central del conjunto es el blazer modelo Martini firmado por Mango: una americana de solapa clásica, hombros estructurados y un suave matiz amarillo claro que ilumina el rostro de inmediato.

Lejos de declinar el tono pastel en clave romántica, Silva apuesta por el contraste de bloque cromático al combinar la americana con una camisa blanca pulida y unos pantalones negros de corte balloon de la firma Cordera.

El remate al estilismo confirma el triunfo definitivo del calzado plano sobre la tiranía del taconazo.

Eugenia completa el atuendo con unas bailarinas de piel con escote pronunciado en tono negro —firmadas por Giorgio Armani— y un bolso de hombro estilo tote de Loewe.

La elección de accesorios sobrios otorga a la americana pálida todo el protagonismo de la silueta, logrando un equilibrio visual impecable para las jornadas de oficina o las citas de tarde en la capital.

La enorme repercusión de la publicación provocó que la prenda colgara rápidamente el cartel de agotada en la tienda online oficial de la marca catalana. Sin embargo, las amantes del estilo de la modelo aún están a tiempo de incorporar este comodín a su vestidor.

Chaqueta Martini, en color amarillo pálido, de Mango. Mango.

El modelo Martini de Mango continúa disponible a través de la plataforma multimarca About You con un descuento que rebaja su precio original de 99,90 euros hasta los 84,90 € (con un histórico reciente de 76,41 euros). Una inversión versátil y atemporal que demuestra que romper la monotonía cromática del otoño es, más que una audacia, un síntoma de elegancia absoluta.

Más allá del rotundo contraste con el negro que abandera la modelo, el amarillo pálido revela una versatilidad sorprendente al codearse con la paleta cálida de la estación.

Este tono combina de manera magistral con la sobriedad del gris marengo, crea un tándem de estética boho-chic impecable junto al marrón chocolate o el ante, y se suaviza en clave ton sur ton al superponerse sobre tonos crema y vainilla.

Para quienes buscan un golpe de efectismo urbano, llevarlo junto a unos vaqueros de lavados oscuros o piezas de piel en tono burdeos garantiza ese aire sofisticado, luminoso y de elegancia ejecutada sin esfuerzo.