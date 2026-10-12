María García de Jaime confirma el regreso del estilo 'preppy': el cárdigan de rombos de Mango que triunfa este otoño

Fiel a su estética clásica con guiños a las tendencias más virales del momento, María García de Jaime (30 años) ha vuelto a inspirar a sus miles de seguidoras de Instagram con una propuesta de firma española idónea para los días frescos de otoño.

La creadora de contenido ha apostado por un estilismo firmado al completo por Mango, coronado por un cárdigan de estampado geométrico de inspiración college que promete agotarse en tiendas.

La empresaria demuestra una vez más su habilidad para adaptar los códigos del vestidor tradicional -como el emblemático estampado de rombos Argyle- a un contexto urbano y moderno, elevando un conjunto diario a la categoría de lección de estilo.

La pieza central del 'look' de María es el modelo Rombos Botones de Mango, disponible en catálogo por 69,99 euros.

Tal y como detalla la firma en su descripción oficial, se trata de una prenda de "tejido de punto fino, diseño recto, cuello redondo, manga larga, estampado de rombos y cierre de botones en la parte delantera".

El cárdigan de García de Jaime. Redes Sociales

Confeccionado sobre una base en tono gris marengo, el jersey destaca por la hilera de rombos geométricos que cruza el pecho en tonalidades contraste: un potente rojo vibrante combinado con azul marino y finas trazas en blanco.

Su punto ligero permite llevarlo abotonado a modo de camiseta de manga larga abombada o semiabierto sobre camisetas básicas, convirtiéndose en el comodín perfecto para los estilismos de capas.

Para romper con el formalismo del cárdigan universitario, García de Jaime ha completado el atuendo con unos pantalones de estética workwear o cargo, también pertenecientes a la nueva colección de Mango.

Imagen de los pantalones cargo. Redes Sociales

La prenda, confeccionada en un verde caqui de acabado lavado, presenta un corte de tiro medio-alto, pernera ancha de caída fluida y amplios bolsillos laterales de estilo utilitario que aportan una silueta holgada y desenfadada.

La influencer acentúa la cintura añadiendo un cinturón de piel en tono marrón oscuro con hebilla metálica ovalada, un detalle que remata la estética noventera.

Como toque final, unos zapatos de charol negro de punta redondeada asoman bajo el bajo holgado del pantalón, aportando el contraste de brillo necesario para equilibrar la textura mate del punto y el algodón industrial. Un 'look' redondo y accesible.