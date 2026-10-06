Rocío Osorno revoluciona el armario de temporada con la blusa entallada con hombreras de H&M que esculpe la figura

No hay una prenda que se le resista a Rocío Osorno (40 años): todo le sienta de maravilla y parece fabricado a medida paa ella. La diseñadora ha vuelto a confirmar su estatus indiscutible como una de las prescriptoras de moda más influyentes del panorama nacional.

En una reciente publicación en redes sociales, la creadora de contenido hispalense ha demostrado cómo una prenda de una firma accesible puede elevarse hasta competir con la alta costura si el patrón y la combinación son los adecuados.

La protagonista absoluta de su último look ha sido una blusa repleta de detalles románticos y arquitectura textil firmada por H&M, disponible en tienda por 44,99 euros.

Con su habitual maestría para detectar los tesoros del high street, la empresaria andaluza ha apostado por un diseño donde los juegos de volúmenes, los detalles delicados y el entallado estratégico se convierten en los verdaderos protagonistas de la prenda.

La pieza lucida por la sevillana trasciende el concepto de la camisa convencional gracias a una elaborada confección pensada para favorecer la silueta femenina.

En la descripción oficial del gigante sueco, la prenda se define como una "blusa entallada en mezcla de lyocell con brillo", un tejido suave que aporta una caída fluida con un sutil acabado luminoso ideal tanto para citas de día como para eventos nocturnos.

Uno de los puntos fuertes de la prenda reside en su estructura superior y su escote. Se trata de un "modelo con cuello elevado de volantes, cierre oculto de corchetes delante y mangas largas con abertura en los puños".

La blusa de Rocío Osorno. Redes Sociales

Esta combinación de cuello victoriano con aberturas en las muñecas confiere a la pieza un aire aristocrático y refinado.

Asimismo, la silueta resalta por su capacidad para definir la cintura sin restar comodidad. La marca destaca que cuenta con un "diseño con hombreras, costuras princesa delante y detrás, y jaretas a ambos lados de la cintura para estilizar la silueta".

La pieza culmina en la parte inferior con un toque marcadamente femenino, gracias a un "ribete doble de volante en el bajo" que aporta movimiento y dinamismo al caminar.

Para dar todo el protagonismo a esta pieza, Rocío Osorno ha recurrido a una fórmula estilística infalible: la combinación con prendas de líneas limpias en tonos neutros.

La diseñadora ha combinado la blusa con un pantalón blanco de talle alto y corte fluido, lo que permite compensar la estructura marcada de las hombreras y la cintura ajustada de la parte superior.

Como broche final, Osorno ha completado el atuendo con unas elegantes sandalias de tacón.