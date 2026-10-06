Lourdes Montes arrasa en Estambul con la falda de lino y lentejuelas de Zara

"Paseo por el Bósforo…", ha posteado, en las últimas horas, Lourdes Montes (42 años) en su perfil de Instagram. La diseñadora ha disfrutado, este pasado fin de semana, de una escapada romántica a Estambul junto a su marido, Francisco Rivera (52).

El matrimonio está viviendo un trance dulcísimo. Han celebrado 13 años de casados y, pese a que a nivel mediático el apellido Rivera está envuelto en polémica por la tensa relación entre Francisco y su hermano Cayetano (49), Lourdes y el diestro han puesto tierra de por medio.

Como siempre que aparece en redes, Lourdes sorprende por su estilismo. Montes ha sorprendido a propios y extraños con una falda de Zara que ha acaparado todas las miradas de sus seguidores de Instagram.

Durante un paseo en barco por las aguas del Bósforo, la andaluza se ha decantado por una falda midi de la firma estrella de Inditex, valorada en 69,95 euros, que ha causado auténtico furor en la tienda online de la marca, donde apenas quedan unidades disponibles.

El diseño en cuestión destaca por su cuidada ingeniería de materiales y su rica combinación cromática. Confeccionada sobre una base de lino de tacto natural, la prenda contrapone un tono amarillo suave de fondo con rotundas franjas horizontales en color negro.

Sobre esta superficie, los creativos de la marca han incorporado un vistoso bordado a base de aplicaciones de paillettes y abalorios metálicos, aportando un contrapunto de brillo, relieve y artesanía que eleva la propuesta al terreno del lujo accesible.

Lejos de recargar el resultado final, Montes demostró su maestría estilística al aplicar la regla del equilibrio cediendo todo el protagonismo a la prenda de Zara.

La falda de Zara. Zara

Para la parte superior, Lourdes ha optado por una blusa de manga corta en color negro inmaculado, de patrón sencillo y relajado, que rescataba la tonalidad de las franjas de la falda y armonizaba el bloque cromático.

Aprovechando las buenas temperaturas de la capital turca, que durante estos días rondan los 20 grados -un clima suave y similar al del otoño madrileño-, la diseñadora ha completado el atuendo con una chaqueta tipo bomber de silueta holgada y un apetecible acabado aterciopelado.

Esta elección no solo ha aportado el abrigo necesario para la brisa marina, sino que infunde un matiz urbano y moderno al conjunto, rebajando la formalidad de los bordados.

Para cerrar el estilismo, la empresaria rescata los códigos de la elegancia tradicional mediante unos sofisticados zapatos de salón negros de punta afilada (stilettos).

Este tipo de calzado crea un favorecedor efecto visual que estiliza la figura y alarga la línea de las piernas, conectando cromáticamente con la blusa y la chaqueta.

El broche de oro lo ha puesto un bolso de mano confeccionado en piel con grabado efecto cocodrilo. Aunque mantenía la sobriedad del tono negro neutro, la marcada textura del cuero aportaba una dimensión adicional al conjunto.

Con esta elección, Lourdes Montes confirma que es posible incorporar las tendencias más atrevidas del catálogo de Zara sin perder un ápice de sofisticación.