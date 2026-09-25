Nieves Álvarez confía en The Extreme Collection y no defrauda: la blazer artesanal que es una apuesta segura

Si existe una figura dentro del panorama de la moda española capaz de elevar la sastrería a la categoría de alta costura cotidiana, esa es Nieves Álvarez (52 años).

En su reciente aparición pública con motivo de la gala de los Premios Farmacia 2026, la modelo ha vuelto a acaparar todas las miradas al lucir un impecable look bicolor dominado por la artesanía local.

Para la ocasión, la presentadora de televisión se ha inclinado por el modelo Laurent, una arquitectura sastre firmada por la emblemática marca española The Extreme Collection.

Una pieza de coleccionista valorada en 328 euros que destaca por su impecable base en color blanco, enmarcada con ribetes gráficos en contraste negro que esculpen la silueta.

Nieves ha estructurado su estilismo alrededor de un clásico binomio cromático que nunca defrauda en las grandes citas.

Nieves Álvarez. en su último acto. Redes Sociales

La modelo ha cedido todo el protagonismo a la chaqueta combinándola de forma impecable con un pantalón recto en tono negro y un top ligero a juego. Una apuesta sobria, refinada y funcional que enfatiza las proporciones rectas.

El verdadero valor de la chaqueta radica en su concepción técnica y estilística. Tal y como detallan desde la firma sobre el modelo Laurent, "es una pieza que trasciende las épocas, fusionando un diseño minimalista con el contraste gráfico del ribeteado en negro".

Lejos de tratarse de una blazer convencional de producción en masa, el diseño lucido por Álvarez defiende la excelencia del patronaje tradicional.

"Esta prenda ofrece una estructura sastre de precisión que realza la figura femenina con una elegancia serena y distintiva", explican los creadores sobre el patrón de la pieza.

"La armonía visual entre sus líneas rectas y sus contornos definidos la convierte en una pieza fundamental para un armario que valora la sofisticación equilibrada".

Cada una de las piezas que componen este modelo exige un proceso de ensamblaje meticuloso llevado a cabo por artesanos especializados, quienes "cuidan con esmero la aplicación de los ribetes para que el encuadre sea perfecto en cada costura".

Dos imágenes de la blazer. Redes Sociales

A este exhaustivo trabajo de sastrería se suman los detalles de orfebrería que rematan la prenda: botones fabricados en exclusiva para la casa que "subrayan el prestigio de una prenda concebida bajo los estándares del diseño de autor más exigente".

Sobre The Extreme Collection

The Extreme Collection es una firma española de moda de lujo accesible, especializada en sastrería femenina, que nació en Madrid en 1990 de la mano de los hermanos Jorge y Mariano García Magariños.

La marca surgió en un taller de sastrería familiar, donde los fundadores trasladaron la tradición del oficio -con influencias de la sastrería masculina de Savile Row y del “stile napoletano”- al armario de la mujer contemporánea.