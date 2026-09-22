Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Redes Sociales

Sassa de Osma convierte un vestido de tul y bordados florales en el mejor look para una escapada al campo

Este pasado fin de semana, Alessandra de Osma (38 años) se ha escapado con unos amigos al campo y, pese al entorno rural, la aristócrata no ha perdido el glamour en ningún momento. A lo largo del sábado y el domingo, Sassa ha lucido diferentes estilismos.

La mujer de Christian de Hannover (41) ha alternado tanto looks cómodos como otros outfits más sofisticados. Para lo que se entiende como una cena de nivel, la empresaria peruana ha apostado por un impresionante vestido de su propia firma, Philippa 1970.

El estilismo escogido es el modelo Ana Nude, una de las piezas más elaboradas de la colección de su firma que se comercializa a un precio de 1.100 euros.

Con esta elección, la princesa de Hannover ha ejercido, una vez más, como la mejor embajadora de su proyecto textil, al tiempo que ha demostrado la versatilidad de un patrón concebido originalmente para las grandes citas de la temporada.

El diseño destaca por un cuidado equilibrio entre la delicadeza de sus materiales y una estructura pensada para favorecer la silueta sin restar comodidad.

Según recoge la descripción oficial de la firma, se trata de un "vestido largo en tono nude confeccionado en delicado tul con caída ligera y etérea", una base neutra que permite trabajar superposiciones de color y textura sin recargar el conjunto visual.

El punto neurálgico del patrón se concentra en el torso, donde la artesanía cobra un papel protagonista.

El vestido que luce Sassa de Osma. Redes Sociales

"El cuerpo semitransparente destaca por su exquisito bordado artesanal con aplicaciones florales en relieve en tonos verdes, mostaza y marfil, creando un efecto tridimensional lleno de textura y detalle", detalla la etiqueta sobre la técnica de confección empleada.

La combinación cromática de las flores conecta de forma orgánica con la paleta de color propia del paisaje de campo, integrando el diseño en el entorno natural.

La pieza marca la figura mediante una "cintura definida" que rompe la transparencia del torso para dar paso a la parte inferior del diseño.

A partir de esa línea, "da paso a una falda amplia y vaporosa que aporta movimiento y romanticismo", permitiendo que el tul flote con soltura a cada paso.

Sassa de Osma comprende mejor que nadie cómo descontextualizar una prenda de noche para adaptarla a un registro diurno.

Al lucir este modelo en una jornada al aire libre con amigos, la creadora demuestra que el lujo contemporáneo no requiere de encorsetamientos ni escenarios ceremoniales.