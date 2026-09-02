Alessandra Ambrosio rescata el vestido rojo que convierte el look de verano en la inspiración perfecta para la rentrée

Alessandra Ambrosio (45 años) sabe cómo exprimir hasta el último momento del verano y, durante sus vacaciones en Saint-Tropez, la modelo brasileña ha vuelto a demostrar por qué continúa siendo uno de los grandes referentes internacionales de estilo.

Entre paseos por las calles de la localidad francesa, jornadas frente al Mediterráneo y los últimos días de agosto, la top ha lucido un espectacular minivestido rojo que reúne algunos de los códigos más reconocibles de la moda estival, pero que también puede convertirse en una interesante inspiración para la próxima temporada.

La prenda elegida por Ambrosio es el vestido Gardenia de Charo Ruiz, una de las firmas españolas que mejor representa la estética mediterránea.

El diseño combina una silueta muy femenina con diferentes detalles de inspiración romántica, consiguiendo un resultado sofisticado y llamativo sin perder ese aire relajado que caracteriza a las propuestas de la firma ibicenca.

Confeccionado en voile de algodón y puntilla bordada, el vestido destaca especialmente por su estructura. Cuenta con un escote corazón con copa marcada y un cuerpo ceñido que incorpora transparencias geométricas.

Alessandra Ambrossio con un vestido de Charo Ruiz. Instagram

El resultado recuerda ligeramente a la estética de un corsé, dibujando la silueta y aportando un punto más sofisticado a una prenda que, por su tejido y su longitud mini, continúa teniendo una clara vocación veraniega.

Pero si hay un elemento que convierte la elección de Alessandra Ambrosio en toda una declaración de intenciones es el color rojo. Frente a los tonos blancos, beige o pastel que suelen dominar los últimos días del verano, la modelo se decanta por una tonalidad intensa que aporta fuerza al estilismo y consigue que el vestido sea el absoluto protagonista.

Precisamente por eso, la propuesta resulta especialmente interesante de cara a la rentrée. Aunque el diseño encaja a la perfección con unas vacaciones en la Costa Azul o una cena frente al mar, su silueta estructurada permite imaginar nuevas formas de llevarlo cuando llegue septiembre.

Basta con cambiar las sandalias por unas bailarinas, añadir un bolso estructurado o incorporar una chaqueta ligera para transformar el resultado y llevar una pieza puramente estival hacia el armario de entretiempo.

La elección de Ambrosio vuelve a poner además el foco sobre Charo Ruiz, una firma ibicenca que durante años ha conseguido hacerse un hueco entre algunas de las mujeres más conocidas del panorama internacional.

Vestido corto Gardenia, de Charo Ruiz. PVP: 490,00€ Charo Ruiz Ibiza

La marca ya ha vestido anteriormente a grandes referentes como Beyoncé, que sorprendió con uno de sus diseños durante sus vacaciones en los Hamptons junto a Jay-Z. A ella se suman nombres como Taylor Swift, Naomi Campbell y Heidi Klum, además de la propia Alessandra Ambrosio, consolidando el carácter internacional de la firma.

Con su vestido Gardenia, Ambrosio demuestra que el verano no tiene por qué desaparecer del armario cuando llega septiembre.

El rojo, las transparencias y la silueta femenina pueden seguir funcionando durante la transición de temporada, convirtiendo una prenda de inspiración mediterránea en una inesperada aliada para la nueva etapa.