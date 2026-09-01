Violeta Mangriñán tiene la camisa de Massimo Dutti perfecta para estrenar el otoño

Violeta Mangriñán (32 años) vuelve a demostrar que las prendas más sencillas pueden convertirse en auténticos imprescindibles del armario.

La influencer ha apostado por una camisa de rayas de Massimo Dutti que resulta especialmente interesante para esos días en los que el verano comienza a despedirse y las temperaturas todavía permiten mantener algunos códigos estivales.

En color amarillo mostaza y con un precio de 25,95 euros, la pieza se presenta como una opción perfecta para afrontar los primeros días de otoño sin renunciar a la ligereza de los looks de verano.

El diseño destaca por su tejido fino y ligero, confeccionado en lino, una de las fibras más asociadas a los meses de calor pero que también puede convertirse en una gran aliada durante la temporada de transición.

Su composición permite crear estilismos frescos y cómodos cuando todavía hace calor durante el día, mientras que el tono mostaza aporta ese punto cálido que comienza a ganar protagonismo en el armario cuando llega septiembre.

Uno de los detalles más especiales de la camisa es su estampado de rayas, un clásico que nunca termina de desaparecer de las tendencias y que temporada tras temporada demuestra su capacidad para reinventarse.

En esta ocasión, el patrón se combina con un color amarillo mostaza que aporta personalidad al diseño y permite alejarse de las tonalidades neutras más habituales.

La camisa presenta un corte fluido y un detalle de hombro caído, dos características que refuerzan su carácter relajado y favorecedor. La silueta amplia permite llevarla cómodamente durante todo el día y facilita además combinarla con diferentes prendas.

Su cuello camisero mantiene el aspecto clásico de este tipo de diseños, mientras que la manga larga incorpora puños abotonados, un acabado que aporta estructura al conjunto.

Pero uno de los elementos que más diferencia a esta propuesta es el detalle tipo fajín en la cintura. Este recurso permite marcar ligeramente la silueta y jugar con las proporciones, evitando que el corte fluido resulte excesivamente amplio.

Además, convierte la camisa en una prenda especialmente versátil, ya que puede llevarse ajustada a la cintura o de una manera más relajada dependiendo del resultado que se busque.

Camisa fluida rayas detalle fajín. Massimo Dutti

El cierre mediante botonadura frontal permite utilizarla de diferentes formas. Puede llevarse completamente cerrada, como una camisa tradicional, o ligeramente abierta sobre una camiseta básica para conseguir un estilismo más desenfadado.

También dispone de prenda a conjunto, una opción interesante para quienes buscan crear un look coordinado y de inspiración más sofisticada.

Con un precio de 25,95 euros, la camisa de Massimo Dutti se presenta como una de esas compras capaces de actualizar el armario sin realizar una gran inversión.

Violeta Mangriñán demuestra así que las prendas de transición no tienen por qué ser aburridas: basta con apostar por un buen tejido, una silueta favorecedora y un color que anticipe las tonalidades de la nueva temporada.

El amarillo mostaza, las rayas y el lino convierten esta camisa en una propuesta especialmente acertada para los primeros días de otoño, cuando todavía buscamos prendas ligeras pero empezamos a incorporar colores y cortes propios de la nueva estación.