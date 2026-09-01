Scalpers reinventa los básicos masculinos de septiembre con un 'back to office' más relajado

Modelo con prendas de Scalpers Man. Cedida a EL ESPAÑOL.

Septiembre supone mucho más que el final del verano. Con la vuelta a la rutina llega también el momento de reorganizar el armario y recuperar aquellas prendas capaces de aportar estructura a los estilismos de entretiempo.

Para esta nueva temporada, Scalpers Man apuesta por reinterpretar los clásicos de la oficina desde una perspectiva más relajada, con una colección que combina funcionalidad, versatilidad y las tendencias que marcarán los próximos meses.

Bajo el concepto Back to Office, la firma propone una selección diseñada para acompañar el regreso al trabajo sin necesidad de recurrir a los códigos más estrictos de la sastrería tradicional.

La americana vuelve a ocupar un lugar protagonista entre los imprescindibles de septiembre, aunque lo hace alejada de los conjuntos excesivamente formales.

Su combinación con camisetas, camisas, pantalones vaqueros o modelos de corte clásico permite crear estilismos que funcionan indistintamente entre la oficina y los planes posteriores.

Modelo con prendas de Scalpers Man. Cedida a EL ESPAÑOL.

El cambio de estación también devuelve el protagonismo a las chaquetas y cazadoras, especialmente importantes durante las primeras semanas de entretiempo.

Entre las propuestas de Scalpers destaca el ante, uno de los tejidos que vuelve con fuerza cada otoño y que aporta textura y personalidad a prendas en tonos neutros y tierra. Junto a ellas, las chaquetas más ligeras se convierten en una alternativa práctica para esos días en los que las temperaturas todavía recuerdan al verano.

La paleta cromática sigue la misma filosofía de facilidad y versatilidad. El navy, el camel, los verdes y los tonos crudos se mezclan con diferentes lavados de denim, creando una gama que permite combinar las distintas piezas entre sí sin complicaciones.

Modelo con prendas de Scalpers Man. Cedida a EL ESPAÑOL.

Camisas en azul y blanco, polos, prendas de punto y pantalones en colores neutros completan una propuesta pensada para construir un armario funcional.

Así, Scalpers plantea la vuelta a la oficina como una oportunidad para reinterpretar los básicos de siempre.

Las capas, las texturas y las nuevas combinaciones actualizan prendas que cada septiembre regresan al armario masculino, demostrando que vestir para el trabajo no tiene por qué significar renunciar a la comodidad ni al estilo personal.

La colección Back to Office de Scalpers Man ya está disponible en las tiendas de la firma.