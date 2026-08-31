Rocío Osorno enamora con la falda de Zara de 59,95 euros que ha conquistado a las expertas

Rocío Osorno (40 años) vuelve a demostrar que las prendas con personalidad tienen un lugar privilegiado en el armario de las expertas en moda. La diseñadora e influencer ha apostado por una de esas piezas capaces de transformar por completo un estilismo gracias a sus detalles y movimiento.

Se trata de la falda midi de flecos y lentejuelas de Zara, una de las propuestas que ha conquistado a las amantes de las tendencias y que tiene un precio de 59,95 euros.

Eso sí, actualmente no está disponible en la web de la firma, aunque todavía puede encontrarse en algunas tiendas físicas.

La prenda reúne dos de los grandes protagonistas de la moda de temporada: los flecos y las lentejuelas. Una combinación que consigue aportar dinamismo, textura y luminosidad a una silueta clásica como la falda midi.

El resultado es una pieza especialmente llamativa que puede convertirse en el centro de cualquier look, tanto para una ocasión especial como para elevar un estilismo más sencillo.

El diseño presenta un largo midi y un tiro medio, dos características que aportan equilibrio y permiten que la falda se adapte fácilmente a diferentes tipos de silueta. Su principal atractivo se encuentra en el acabado exterior, formado por flecos con aplicación de lentejuelas.

Este detalle hace que la prenda adquiera movimiento al caminar y que las pequeñas aplicaciones reflejen la luz, creando un efecto sofisticado que funciona especialmente bien en los looks de tarde y noche.

La tendencia de los flecos ha regresado con fuerza a las colecciones de las principales firmas, pasando de ser un recurso reservado a prendas de fiesta a convertirse en un elemento capaz de transformar incluso los básicos del día a día.

En el caso de esta falda de Zara, su diseño permite jugar precisamente con esa dualidad y crear estilismos muy diferentes dependiendo de cómo se combine.

Rocío Osorno demuestra una de las fórmulas más efectivas para llevar una pieza tan protagonista: apostar por prendas superiores más sencillas y dejar que la falda concentre todas las miradas. Una camiseta básica, un top liso o una camisa de líneas depuradas pueden ser suficientes para conseguir un conjunto equilibrado.

Para una ocasión especial, unos zapatos de tacón y un bolso pequeño pueden potenciar todavía más el carácter sofisticado de la pieza.

Falda midi flecos lentejuelas. Zara

La falda incorpora además un cierre lateral mediante cremallera y gancho metálico oculto, un acabado discreto que mantiene limpia la estética exterior del diseño.

Esta atención por los detalles convierte la pieza en una opción especialmente interesante para quienes buscan incorporar las tendencias sin renunciar a un acabado cuidado.

Con un precio de 59,95 euros, la falda midi de flecos y lentejuelas se presenta como una de esas compras capaces de actualizar el armario sin necesidad de realizar una gran inversión.

Aunque encontrarla puede requerir visitar una tienda física de Zara, su diseño y versatilidad explican por qué se ha convertido en una de las prendas más deseadas entre las expertas en moda.

Rocío Osorno confirma así que los flecos y las lentejuelas no son exclusivos de los estilismos de fiesta. Bien combinados, pueden convertirse en el recurso perfecto para elevar un look sencillo y aportar ese toque especial que marca la diferencia.